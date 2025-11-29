Le gouvernement s'attaque au prix des tickets : les supporters grands perdants de l'accord fédéral ?

Il a fallu beaucoup de temps et d'efforts, mais un accord budgétaire a été conclu au sein du gouvernement fédéral. Les supporters en verront les conséquences dans les années à venir.

Ces dernières semaines, les discussions ont été nombreuses pour parvenir à l'accord budgétaire pour 2026. Finalement, un accord a été trouvé. Mais pour les supporters et les clubs de football, cela pourrait être une bien mauvaise nouvelle.

C'est l'augmentation de la TVA qui est en cause. Une augmentation qui ne sera pas générale mais qui vise plusieurs secteurs d'activité, dont celui des loisirs et des sports.

Si cela se concrétise au sein du gouvernement puis au parlement, la TVA sur les tickets pour assister à des matchs de football augmenterait de 6 à 12%. Les supporters sentiraient donc la différence.

Quel impact sur le portefeuille ?

Les prix des abonnements à un club de sport augmenteraient donc, tout comme le montant qu'il faudrait débourser pour aller au stade. Het Laatste Nieuws a calculé qu'une personne qui doit actuellement débourser 800 euros pour un abonnement saisonnier devrait en débourser 845 l'année prochaine.

La Pro League n'a pas encore réagi aux mesures. "Nous étudions l'ensemble des mesures avant de réagir", a expliqué son porte-parole à nos confrères. Assister à un match de football sera-t-il bientôt un luxe ? Personne dans le milieu ne veut arriver à une telle situation, les discussions de ces prochaines semaines s'annonçent cruciales.