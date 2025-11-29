Les enchères de la Pro League ont la cote : le maillot le plus cher est connu, un joueur de la RAAL deuxième

La Pro League lance chaque année une campagne en faveur de son partenaire social Younited Belgium. Lors du match entre Malines et le Standard, le montant récolté par cette action a été dévoilé.

La Pro League a une nouvelle fois montré son bon cœur en mettant aux enchères 750 articles de football, parmi lesquels, bien sûr, de nombreux maillots de joueurs de D1A et D1B. Les enchères sont désormais terminées.

La Pro League en a publié les résultats sur son site internet. C'est Hans Vanaken qui arrive en tête : son maillot est parti pour 1.600 euros. Derrière lui, Alexis Beka Beka a atteint la barre des 1.100 euros, sa belle histoire en a ému plus d'un. Pour compléter le podium, la vareuse de Jarne Strueckers a rapporté 950 euros.

Nainggolan en tête pour la D1B

En ce qui concerne la Challenger Pro League, le maillot de Radja Nainggolan a été le plus cher (750 euros). Le top trois est complété par August De Wannemacker (Jong Genk, 428 euros) et Beau Reus (Beveren, 420 euros).

Si l'on compare club par club, ce sont les maillots du Club de Bruges qui ont le plus rapporté 8.778 euros, devant l'Union Saint-Gilloise (8.040 euros) et Malines (7.197 euros).

Lorin Parys, le CEO de la Pro League, se montre satisfait. "Cette campagne montre la véritable force du football belge", déclare-t-il. "Avec plus de 15.000 offres sur 750 articles, nos fans, clubs et partenaires montrent encore une fois de quoi nous sommes capables quand nous collaborons et nous unissons pour un même objectif".