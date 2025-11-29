Un coup venu d'Italie ? Olivier Renard creuserait une piste en Serie C pour Anderlecht

Anderlecht s'intéresserait à Emanuele Zanaboni, jeune attaquant italien de Serie C. Olivier Renard veut renforcer l'équipe réserve.

L’hiver approche et les discussions sur le mercato hivernal s’intensifient peu à peu. Anderlecht réfléchit à plusieurs pistes pour renforcer le secteur offensif de l’équipe réserve.

Parmi les profils suivis ces dernières semaines, celui d’Emanuele Zanaboni attirerait l’attention selon Tuttomercatoweb. Ce jeune Italien de 20 ans évolue à Casarano en troisième division. Avec son mètre quatre-vingt-neuf et son rôle d’avant-centre, il impressionne par sa présence physique.

Ses chiffres sont modestes avec deux buts et une passe décisive en quatorze rencontres. Pourtant, plusieurs clubs seraient sur le coup. Son contrat court jusqu’en 2026 et sa valeur marchande est estimée à environ 250 000 euros par Transfermarkt.

L’idée d'Anderlecht serait de miser sur un joueur en pleine progression capable de grandir dans un environnement stable et exigeant.

La concurrence pourrait compliquer les choses. Le FC Bâle suit le jeune attaquant avec attention. Le choix de Zanaboni pourrait dépendre du projet qui le séduira le plus.