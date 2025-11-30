Deuxième défaite de suite pour Louvain et Felice Mazzu : "C'est notre plus grosse déception aujourd'hui"

Deuxième défaite de suite pour Louvain et Felice Mazzu : "C'est notre plus grosse déception aujourd'hui"
Photo: © photonews

Louvain s'est incliné 2-1 à Genk. Les Universitaires quittent le Limbourg avec quelques regrets, à l'image de Felice Mazzu.

Felice Mazzu avait commencé son aventure à Louvain par trois victoires (en comptant celle en Coupe à Seraing). Voici désormais l'équipe battue à deux reprises, à chaque fois sur le score de 2-1, à chaque fois face à un adversaire limbourgeois.

Comme contre Saint-Trond, Mazzu a regretté l'entame de match de son équipe : "Nous avons eu du mal en première mi-temps, en jouant trop bas. Mais nous avons réussi à ne pas encaisser de but et notre attitude est restée bonne tout au long du match".

Trop d'euphorie après l'égalisation ?

"Au vu des occasions en seconde période, nous méritions au moins un point. Après avoir égalisé, nous ne pouvons jamais encaisser ce deuxième but ; c'est vraiment notre plus grande déception aujourd'hui", poursuit l'entraîneur louvaniste.

Le dernier quart d'heure s'est montré riche en suspense : après que Genk soit repassé devant, Louvain a une énorme occasion d'égaliser dans le temps additionnel, mais Matte Smets a sauvé le ballon sur sa ligne de but.

"J'ai félicité mes joueurs pour leur mentalité et leur combativité jusqu'au bout", conclut Felice Mazzu. C'est désormais une autre affiche qui attend ses hommes, le match de Coupe contre le Club de Bruges : "Il est très important. Nous jouons chaque match pour gagner et aller le plus loin possible". 

Felice Mazzu

Jupiler Pro League

 Journée 16
KV Malines KV Malines 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Charleroi Charleroi 0-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 0-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 2-1 OH Louvain OH Louvain
Anderlecht Anderlecht 1-0 Union SG Union SG
La Gantoise La Gantoise 1-2 STVV STVV
