Loin du football : Toby Alderweireld révèle ce qu'il veut absolument éviter

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Loin du football : Toby Alderweireld révèle ce qu'il veut absolument éviter
Toby Alderweireld revient sur son enfance et explique comment elle façonne sa façon d'être père. Il veut offrir autre chose à ses enfants.

Toby Alderweireld s’est confié sur son enfance dans l’émission Viva La Vida sur JOE. L’ancien Diable Rouge a raconté que son père cumulait plusieurs emplois pour permettre au foyer de tenir le coup financièrement. "Mon père était un travailleur acharné. Il combinait trois jobs", explique-t-il.

Alderweireld garde un profond respect pour son père, qu’il décrit avec beaucoup d’affection. Mais il reconnaît un manque. "Il n’avait jamais le temps de jouer avec nous. Je l’aime énormément et je lui suis très reconnaissant, mais il avait peu de temps."

Cette absence a marqué sa jeunesse. L’ex-international comprend pourquoi son père devait autant travailler, mais il reconnaît que cette absence répétée a laissé un vide.

Pas de rancune

Malgré tout, Alderweireld assure n’avoir jamais reproché quoi que ce soit à son père. Le sacrifice était nécessaire pour faire vivre la famille, même si cela signifiait grandir sans lui au quotidien.

Aujourd’hui, devenu père à son tour, il souhaite être plus présent pour ses enfants et trouver une autre forme d’équilibre. "Je ne dirai pas que je veux faire mieux que mon père, ce n’est pas une critique, mais je veux le faire à ma manière", confie-t-il.

