Seraing renoue enfin avec la victoire, l'Olympic revient de l'enfer : les résumés de l'après-midi en D1B

La quinzième journée de D1B s'est achevée cette après-midi avec deux matchs au programme. Seraing et l'Olympic Charleroi ont frappé fort en bas de tableau.

Seraing n'avait gagné qu'un seul match cette saison, cela remontait au mois d'août. Les Métallos restaient sur quatre partages de rang et espéraient bien renouer avec la victoire face au Club NXT, bon dernier de D1B avec quatre petits points en quatorze matchs.

Les hommes de Kevin Caprasse ont parfaitement entamé la rencontre, ouvrant le score après à peine sept minutes grâce à Edouard Soumah-Abbad. Les jeunes Brugeois ont ensuite logiquement tenté de réagir, mais n'ont que rarement réussi à porter le danger. La suite du match s'est déroulée sur un rythme très lent, tout profit pour Seraing qui s'offre sa deuxième victoire de la saison et prend huit points d'avance sur son adversaire du jour.

L'Olympic au courage

De son côté, l'Olympic voulait également faire la bonne opération dans l'autre match de bas de tableau contre les U23 de Genk. Les Carolos ont eux aussi très bien commencé en ouvrant le score après 18 minutes grâce à Toshio Lake, bien servi par Niklo Dailly. Mais la suite de la première mi-temps s'est avérée cauchemardesque.

Genk a marqué deux buts coup sur coup aux alentours de la demi-heure et la blessure de Kenny Kima Beyissa a glacé tout le monde dans le temps additionnel. Choqué par la sortie de son joueur sur civière, l'Olympic a encaissé le 3-1 dès la reprise. Mais les Dogues ont ensuite affiché une résilience assez remarquable.

Victor Corneille a marqué le but de l'espoir à l'heure de jeu (3-2). Les visiteurs ont alors poussé, et cela a payé, sous la forme de l'égalisation de Dailly à l'entame du dernier quart d'heure. La remontada n'était pas encore complète : l'Olympic a complètement fait basculer la rencontre grace à Mohamed Medfai, servi par un Niklo Dailly dans tous les bons coups.

Les Carolos s'imposent 3-4 au terme d'un match complètement fou mais attendent désormais des nouvelles de leur coéquipier. Au classement, les troupes d'Arnauld Mercier prennent cinq points d'avance sur la lanterne rouge et reviennent à trois unités des U23 de Genk.arnaud

Division 2

 Journée 15
Beerschot Beerschot 3-0 FC Liège FC Liège
Eupen Eupen 1-2 Lommel SK Lommel SK
KSC Lokeren KSC Lokeren 1-1 KV Courtrai KV Courtrai
Lierse SK Lierse SK 1-0 RSCA Futures RSCA Futures
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 2-1 La Gantoise La Gantoise
RWDM Brussels RWDM Brussels 1-3 Francs Borains Francs Borains
Jong Genk Jong Genk 3-4 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
RFC Seraing RFC Seraing 1-0 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
