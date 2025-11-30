S'imposer au Standard, pas toujours facile pour les enfants de la maison : "J'avais une certaine haine"

S'imposer au Standard, pas toujours facile pour les enfants de la maison : "J'avais une certaine haine"
Photo: © photonews
Deviens fan de Standard! 2514

Désormais âgé de 30 ans, Deni Milošević se souviendra toujours de ses grands débuts au Standard. Avec un recul qu'il n'avait pas à l'époque.

Malgré un père dont le CV renseigne 300 matchs en Pro League, Deni Milošević a toujours voulu écrire sa propre histoire au Standard, où il a été formé. C'est également à Sclessin qu'il a fait ses grands débuts professionnels. Lors d'un match d'Europa League de décembre 2013 face à Elfsborg, Guy Luzon l'avait fait monter dans le dernier quart d'heure.

"J'étais très stressé. La nuit d'avant, tu ne dors pas. En plus, j'étais sur le banc, donc je n'avais pas à être si stressé. Mais quand tu es un enfant du club, c'est différent, il y a une ferveur dans la ville", se souvient le milieu de terrain dans une interview accordée au média Le Douzième Homme. "Fouler la pelouse de Sclessin a été une émotion très forte. Je suis très bien monté au jeu, ça m'a valu de rester avec l'équipe première".

La concurrence fait rage

Une première très positive, mais qui ne lui permet pas de s'imposer en championnat : à peine une seule apparition, mais comme titulaire, contre Ostende : "J'étais très frustré. Je joue 60 minutes sur la saison, toutes lors du même match. Je joue bien, je sors avec des crampes. Quand les blessés sont revenus, je n'ai plus été utilisé. Ça m'a fait quelque chose. Quand tu es jeune, tu es impatient. J'avais une certaine haine, qui est évidemment passée avec le temps".

Dans sa jeunesse, le garçon a été courtisé par des clubs comme Feyenoord, Genk ou Anderlecht. Mais en tant que Liégeois, c'est au Standard qu'il voulait percer. Il a toutefois dû se résoudre à un prêt à Waasland Beveren pour gagner du temps de jeu : "J'avais d'autres offres de prêts. Mais soit ça ne me convenait pas à moi, soit ça ne convenait pas au Standard".

Au Freethiel, il marque les esprits avec trois buts splendides lors de ses premières apparitions. Plutôt que de lui ouvrir les portes du Standard, cela suscite l'intérêt de Konyaspor, avec qui il disputera 13 matchs d'Europa League. Le championnat turc lui a également fait vivre l'enfer des salaires impayés. Aujourd'hui, il est revenu en Bosnie, le pays de ses origines, le pays avec qui il compte 11 sélections.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard

Plus de news

Arrivé cet été et déjà une première interview en polonais : un ancien entraîneur du Standard impressionne

Arrivé cet été et déjà une première interview en polonais : un ancien entraîneur du Standard impressionne

21:40
"Je vois beaucoup de ressemblances" : Sébastien Pocognoli comparé à un grand entraîneur espagnol

"Je vois beaucoup de ressemblances" : Sébastien Pocognoli comparé à un grand entraîneur espagnol

23:00
Le drôle de look d'Enric Llansana : mais pourquoi portait-il donc un masque ?

Le drôle de look d'Enric Llansana : mais pourquoi portait-il donc un masque ?

22:40
De zéro à héros ? "Il y a un mois, les supporters réclamaient mon départ..."

De zéro à héros ? "Il y a un mois, les supporters réclamaient mon départ..."

22:00
1
🎥 Arthur Theate décisif, Michy Bathsuayi en sauveur : le but 100% belge qui sauve Francfort

🎥 Arthur Theate décisif, Michy Bathsuayi en sauveur : le but 100% belge qui sauve Francfort

22:20
Kanga refait parler la poudre...en vain : Keisuke Goto pousse La Gantoise et Ivan Leko hors du top 6

Kanga refait parler la poudre...en vain : Keisuke Goto pousse La Gantoise et Ivan Leko hors du top 6

21:21
Anderlecht ponctue son mois en or en s'offrant le scalp de l'Union Saint-Gilloise

Anderlecht ponctue son mois en or en s'offrant le scalp de l'Union Saint-Gilloise

20:28
Deuxième défaite de suite pour Louvain et Felice Mazzu : "C'est notre plus grosse déception aujourd'hui"

Deuxième défaite de suite pour Louvain et Felice Mazzu : "C'est notre plus grosse déception aujourd'hui"

21:00
Loin du football : Toby Alderweireld révèle ce qu'il veut absolument éviter

Loin du football : Toby Alderweireld révèle ce qu'il veut absolument éviter

19:40
🎥 De Ketelaere à l'assist...mais c'est un ancien de Pro League qui fait tout : un but à la Dries Mertens

🎥 De Ketelaere à l'assist...mais c'est un ancien de Pro League qui fait tout : un but à la Dries Mertens

20:00
"Ça a fait mal au Club de Bruges" : Thibo Somers détaille comment l'Antwerp a pris le dessus

"Ça a fait mal au Club de Bruges" : Thibo Somers détaille comment l'Antwerp a pris le dessus

19:00
Emilio Ferrera et José Riga grimacent, Tubize-Braine l'emporte au SL 16 : après-midi mouvementée en D1 ACFF

Emilio Ferrera et José Riga grimacent, Tubize-Braine l'emporte au SL 16 : après-midi mouvementée en D1 ACFF

18:45
🎥 Un duel entre Diables Rouges : Maxim De Cuyper marque face à Matz Sels et fait décoller Brighton

🎥 Un duel entre Diables Rouges : Maxim De Cuyper marque face à Matz Sels et fait décoller Brighton

19:20
Quel dernier quart d'heure ! Felice Mazzu passe par toutes les émotions pour son retour à Genk

Quel dernier quart d'heure ! Felice Mazzu passe par toutes les émotions pour son retour à Genk

18:02
Seraing renoue enfin avec la victoire, l'Olympic revient de l'enfer : les résumés de l'après-midi en D1B

Seraing renoue enfin avec la victoire, l'Olympic revient de l'enfer : les résumés de l'après-midi en D1B

18:22
"Nous étions dix fois meilleurs que l'Antwerp" : Hans Vanaken exprime toute sa frustration après la défaite

"Nous étions dix fois meilleurs que l'Antwerp" : Hans Vanaken exprime toute sa frustration après la défaite

17:30
2
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/11: Angulo - De Cat

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/11: Angulo - De Cat

17:00
Anderlecht veut se rapprocher de l'Union et frapper fort : les 11 probables

Anderlecht veut se rapprocher de l'Union et frapper fort : les 11 probables

16:44
Nilson Angulo pourrait-il partir cet hiver ? Plusieurs clubs se positionnent

Nilson Angulo pourrait-il partir cet hiver ? Plusieurs clubs se positionnent

17:00
"Les entraîneurs ont besoin de ça" : un contraste évident entre l'Union et Anderlecht pour David Hubert

"Les entraîneurs ont besoin de ça" : un contraste évident entre l'Union et Anderlecht pour David Hubert

16:30
La Ligue des champions laisse encore des traces : le Club de Bruges craque face à l'Antwerp

La Ligue des champions laisse encore des traces : le Club de Bruges craque face à l'Antwerp

16:00
2
"Il a un peu plus difficile à décider d'un match" : Rik De Mil en dit plus sur la méforme de Parfait Guiagon Analyse

"Il a un peu plus difficile à décider d'un match" : Rik De Mil en dit plus sur la méforme de Parfait Guiagon

15:20
Un ancien coach d'Anderlecht s'inquiète pour les jeunes du club : voici pourquoi

Un ancien coach d'Anderlecht s'inquiète pour les jeunes du club : voici pourquoi

15:40
1
Un économiste du sport lâche une bombe sur l'avenir du football belge

Un économiste du sport lâche une bombe sur l'avenir du football belge

15:00
Ras-le-bol collectif : des supporters de plusieurs clubs interpellent les autorités

Ras-le-bol collectif : des supporters de plusieurs clubs interpellent les autorités

14:00
Que se passe-t-il au Barça ? Les larmes du coach intriguent l'Espagne

Que se passe-t-il au Barça ? Les larmes du coach intriguent l'Espagne

14:30
Un club accélère : l'offre qui pourrait faire bouger Nathan De Cat en janvier

Un club accélère : l'offre qui pourrait faire bouger Nathan De Cat en janvier

13:30
Des retrouvailles à venir entre Anderlecht et un ancien talent ? "Bien sûr que j'espère jouer ce match"

Des retrouvailles à venir entre Anderlecht et un ancien talent ? "Bien sûr que j'espère jouer ce match"

13:00
1
Des tribunes du Mambourg à un retour dans le camp adverse : "On a fermé la boutique" Réaction

Des tribunes du Mambourg à un retour dans le camp adverse : "On a fermé la boutique"

12:00
Carlos Forbs épaté par un coéquipier : "Ce qu'il fait est fou"

Carlos Forbs épaté par un coéquipier : "Ce qu'il fait est fou"

12:30
"Oui, c'est comme une victoire" : la RAAL ne fait pas la fine bouche après avoir contenu Charleroi Réaction

"Oui, c'est comme une victoire" : la RAAL ne fait pas la fine bouche après avoir contenu Charleroi

10:20
"Hubert est plus professionnel que Hasi" : un ancien de la maison toujours pas convaincu par Anderlecht

"Hubert est plus professionnel que Hasi" : un ancien de la maison toujours pas convaincu par Anderlecht

10:40
1
Lionel Messi bat encore un record et se rapproche du titre en MLS

Lionel Messi bat encore un record et se rapproche du titre en MLS

11:30
Le "moment déclencheur" de Sébastien Pocognoli avec l'AS Monaco ?

Le "moment déclencheur" de Sébastien Pocognoli avec l'AS Monaco ?

11:00
Un coach de Pro League en colère sur l'arbitrage : "J'aimerais avoir des arbitres au niveau du championnat"

Un coach de Pro League en colère sur l'arbitrage : "J'aimerais avoir des arbitres au niveau du championnat"

09:30
3
Denis Odoi brise un record très particulier pour ses grands débuts en Eredivisie

Denis Odoi brise un record très particulier pour ses grands débuts en Eredivisie

10:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 16
KV Malines KV Malines 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Charleroi Charleroi 0-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 0-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 2-1 OH Louvain OH Louvain
Anderlecht Anderlecht 1-0 Union SG Union SG
La Gantoise La Gantoise 1-2 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved