Un économiste du sport lâche une bombe sur l'avenir du football belge

DAZN a rompu puis suspendu la rupture de son contrat avec la Pro League, plongeant le football belge dans l'incertitude.

La décision de DAZN de résilier son contrat avec la Pro League a agité le football belge. La Pro League a saisi le CEPANI afin d’obliger le diffuseur à respecter son engagement jusqu’à la fin de la saison. Pour l’instant, DAZN a accepté… mais "jusqu’à nouvel ordre".

Personne ne sait ce que DAZN compte faire, ni combien de temps ce "nouvel ordre" tiendra. La diffusion des matchs est essentielle, pour la visibilité du championnat et pour la survie économique d’une grande partie des clubs.

L'avis de l'expert

Interrogé par De Morgen, l'économiste du sport Trudo Dejonghe tire la sonnette d'alarme. Il prévient : "Il sera indispensable de parvenir à un accord. Sans les revenus télévisuels, plusieurs clubs feraient faillite très rapidement." Pour lui, les droits TV ne sont pas un avantage, mais un pilier essentiel.

Dejonghe pointe les limites de la compétition. Le système des playoffs a offert, selon lui, "plusieurs moments palpitants". Il rappelle que "la saison dernière, sept des huit matchs précédant le début des playoffs étaient encore en jeu". Mais il estime que ces pics ne masquent pas le reste : trop de rencontres sans enjeu, trop peu d'excitation, ce qui rend la Pro League difficile à vendre et plus difficile à suivre.

Son constat est sans appel : "Dans mon entourage, presque plus personne ne parle de football belge, ce qui est révélateur. Le football belge est en train de s'évaporer." Il raconte qu'il était au stade dimanche dernier et qu'il "ne connaissait pas un seul joueur de l'équipe adverse".