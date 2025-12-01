Officiel : le rêve devient réalité pour Matthieu Epolo et Mario Stroeykens

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

La République Démorcatique du Congo a dévoilé sa liste en vue de la Coupe d'Afrique des Nations. Trois joueurs de Pro League y figurent.

Les grands rendez-vous s'enchaînent pour la RDC. Après s'être qualifiés pour les barrages intercontinentaux vers la Coupe du Monde 2026 grâce à des victoires au bout du suspense contre le Nigéria et le Cameroun, les Lépoards ont désormais la CAN en ligne de mire.

Ce soir, la fédération a fait une annonce très attrendue, celle qui concerne les 26 joueurs repris par le sélectionneur Sébastien Desabre. Plusieurs éléments bien connus de notre championnat figurent dans la liste.

Poursuivre sur la lancée des derniers matchs

Matthieu Epolo, Mario Stroeykens et Michel-Ange Balikwisha, les trois binationaux belgo-congolais appelés pour la première fois lors du dernier rassemeblement, sont à nouveau dans le groupe. Ils disputeront donc leur première grande compétition internationale quelques semaines après leur changement de nationalité sportive.

Joris Kayembe (Genk) a également été appelé, tout comme les anciens de Pro League que sont Rocky Bushiri (ex-Eupen), Chancel Mbemba (ex-Anderlecht), Noah Sadiki (ex-Union, Anderlecht), Edo Kayembe (ex-Anderlecht, Eupen), Samuel Essende (ex-Eupen) et Theo Bongonda (ex-Zulte Waregem, Genk).

La Coupe d'Afrique des Nations se déroulera du 21 décembre au 18 janvier au Maroc. La RDC sera opposée au Bénin, au Sénégal et au Botswana dans sa phase de groupe.