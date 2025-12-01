Dix mois de calvaire : Orel Mangala raconte son retour très attendu

Dix mois de calvaire : Orel Mangala raconte son retour très attendu
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Orel Mangala est de retour sur les terrains de football. Le Diable Rouge s'était gravement blessé en janvier dernier et a retrouvé la pelouse ce dimanche.

Soirée parfaite pour l'Olympique Lyonnais et Orel Mangala ce dimanche au Groupama Stadium. Alors que les Gones battaient le FC Nantes (3-0), les supporters ont pu fêter la montée sur la pelouse du milieu de terrain belge en fin de rencontre, pour la première fois de la saison.

C'est même un premier match depuis le mois de janvier dernier pour Mangala, qui s'était gravement blessé lors de son prêt à Everton. Au terme du match disputé contre Brighton & Hove Albion la saison passée, le verdict était sans appel : rupture des ligaments croisés.

Mangala savoure son retour 

Une catastrophe pour le joueur jusque là titulaire en Premier League. "C'était beaucoup d'émotions. Ca fait dix mois que j'étais sur le côté, je prenais mon mal en patience", déclare Mangala dans des propos relayés par Foot Mercato.

"Ca fait énormément de bien. Pendant ces 10 mois, il y a eu des moments de doute, mais j'étais bien entouré par le club, mes coéquipiers, le staff... Aujourd'hui, c'est une récompense et je suis vraiment content", se réjouit le Diable Rouge. 

Lire aussi… Enfin de retour : un Diable Rouge joue ses premières minutes depuis janvier 2025Reste désormais à travailler dur pour devenir un élément important de l'OL dans les mois à venir. "J'ai construit un vrai bagage, j'ai beaucoup travaillé physiquement durant cette période", affirme Orel Mangala. "Un mois important arrive, on a gagné hier et en Europa League, maintenant il faut prendre un maximum de points avant la trêve". 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Lyon
Nantes
Orel Mangala

Plus de news

Enfin de retour : un Diable Rouge joue ses premières minutes depuis janvier 2025

Enfin de retour : un Diable Rouge joue ses premières minutes depuis janvier 2025

10:30
Lukaku ? Boussoufa ? Suarez ? Non : voici le meilleur joueur qu'a entraîné Ariel Jacobs à Anderlecht

Lukaku ? Boussoufa ? Suarez ? Non : voici le meilleur joueur qu'a entraîné Ariel Jacobs à Anderlecht

16:00
Vous souhaitez acheter des tickets pour la Coupe du Monde ? L'Union Belge donne des détails !

Vous souhaitez acheter des tickets pour la Coupe du Monde ? L'Union Belge donne des détails !

15:30
🎥 Comme en Belgique : l'Arabie Saoudite découvre la frappe de Mahamadou Doumbia

🎥 Comme en Belgique : l'Arabie Saoudite découvre la frappe de Mahamadou Doumbia

15:00
Course au top 6, mais ventes à réaliser : que va faire Marc Wilmots pour assurer le mercato du Standard ? Analyse

Course au top 6, mais ventes à réaliser : que va faire Marc Wilmots pour assurer le mercato du Standard ?

14:40
Mauvaise nouvelle pour Bruges : un jeune talent manquera à l'appel pour quelques semaines

Mauvaise nouvelle pour Bruges : un jeune talent manquera à l'appel pour quelques semaines

14:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/12: Lenaerts

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/12: Lenaerts

13:30
Le Standard ne lâche pas une cible estivale pour le mercato à venir

Le Standard ne lâche pas une cible estivale pour le mercato à venir

13:30
Hué par son ancien public, Anouar Aït El Hadj n'a "pas d'excuses" pour le match de l'Union

Hué par son ancien public, Anouar Aït El Hadj n'a "pas d'excuses" pour le match de l'Union

13:00
"La Liga est corrompue" : le Real Madrid pète les plombs, Courtois et ses équipiers furieux

"La Liga est corrompue" : le Real Madrid pète les plombs, Courtois et ses équipiers furieux

12:40
Anderlecht, candidat au titre ? Philippe Albert n'a aucun doute à ce sujet

Anderlecht, candidat au titre ? Philippe Albert n'a aucun doute à ce sujet

12:20
4
"Depuis que Kompany est là, les journalistes doivent de nouveau travailler"

"Depuis que Kompany est là, les journalistes doivent de nouveau travailler"

12:00
La menace d'une descente en D2 ACFF prend forme : quelles sont les raisons de l'agonie des U23 du Standard ?

La menace d'une descente en D2 ACFF prend forme : quelles sont les raisons de l'agonie des U23 du Standard ?

11:40
Révélation de la saison mais en difficulté : que se passe-t-il avec Jeppe Erenbjerg ?

Révélation de la saison mais en difficulté : que se passe-t-il avec Jeppe Erenbjerg ?

11:20
Le mercato est lancé : un club de Pro League s'offre un buteur de D1B

Le mercato est lancé : un club de Pro League s'offre un buteur de D1B

11:00
Rayane Bounida a parfois perdu patience : "Son frère était blanc de rage"

Rayane Bounida a parfois perdu patience : "Son frère était blanc de rage"

10:00
Il a connu la crème de Neerpede : Jean Kindermans compare son rôle à Anderlecht et à l'Antwerp

Il a connu la crème de Neerpede : Jean Kindermans compare son rôle à Anderlecht et à l'Antwerp

09:30
Inquiétude pour les supporters d'Anderlecht : un chouchou sorti blessé

Inquiétude pour les supporters d'Anderlecht : un chouchou sorti blessé

09:00
🎥 Terrible fracture : un défenseur de l'Olympic Charleroi sort sur civière, mais pas de carte rouge

🎥 Terrible fracture : un défenseur de l'Olympic Charleroi sort sur civière, mais pas de carte rouge

08:30
"Je n'ai pas vu un bon match de Romelu Lukaku en jeunes" : Ariel Jacobs surprend

"Je n'ai pas vu un bon match de Romelu Lukaku en jeunes" : Ariel Jacobs surprend

08:00
Un ancien coach de Pro League quitte son poste en sélection... aux portes de la Coupe du Monde !

Un ancien coach de Pro League quitte son poste en sélection... aux portes de la Coupe du Monde !

07:40
Ivan Leko sévère : "Ce n'était pas Barcelone en face..."

Ivan Leko sévère : "Ce n'était pas Barcelone en face..."

07:20
"J'ai été agressé verbalement et physiquement" : les révélations d'Ariel Jacobs sur l'agent de Silvio Proto

"J'ai été agressé verbalement et physiquement" : les révélations d'Ariel Jacobs sur l'agent de Silvio Proto

07:00
🎥 Bel et bien de retour : quand Thibaut Courtois garde le Real Madrid en vie avec un arrêt 'à la Courtois'

🎥 Bel et bien de retour : quand Thibaut Courtois garde le Real Madrid en vie avec un arrêt 'à la Courtois'

06:30
Le drôle de look d'Enric Llansana : mais pourquoi portait-il donc un masque ?

Le drôle de look d'Enric Llansana : mais pourquoi portait-il donc un masque ?

22:40
"Je vois beaucoup de ressemblances" : Sébastien Pocognoli comparé à un grand entraîneur espagnol

"Je vois beaucoup de ressemblances" : Sébastien Pocognoli comparé à un grand entraîneur espagnol

23:00
De zéro à héros ? "Il y a un mois, les supporters réclamaient mon départ..."

De zéro à héros ? "Il y a un mois, les supporters réclamaient mon départ..."

22:00
2
🎥 Arthur Theate décisif, Michy Bathsuayi en sauveur : le but 100% belge qui sauve Francfort

🎥 Arthur Theate décisif, Michy Bathsuayi en sauveur : le but 100% belge qui sauve Francfort

22:20
Arrivé cet été et déjà une première interview en polonais : un ancien entraîneur du Standard impressionne

Arrivé cet été et déjà une première interview en polonais : un ancien entraîneur du Standard impressionne

21:40
Kanga refait parler la poudre...en vain : Keisuke Goto pousse La Gantoise et Ivan Leko hors du top 6

Kanga refait parler la poudre...en vain : Keisuke Goto pousse La Gantoise et Ivan Leko hors du top 6

21:21
Deuxième défaite de suite pour Louvain et Felice Mazzu : "C'est notre plus grosse déception aujourd'hui"

Deuxième défaite de suite pour Louvain et Felice Mazzu : "C'est notre plus grosse déception aujourd'hui"

21:00
S'imposer au Standard, pas toujours facile pour les enfants de la maison : "J'avais une certaine haine"

S'imposer au Standard, pas toujours facile pour les enfants de la maison : "J'avais une certaine haine"

20:45
Anderlecht ponctue son mois en or en s'offrant le scalp de l'Union Saint-Gilloise

Anderlecht ponctue son mois en or en s'offrant le scalp de l'Union Saint-Gilloise

20:28
🎥 De Ketelaere à l'assist...mais c'est un ancien de Pro League qui fait tout : un but à la Dries Mertens

🎥 De Ketelaere à l'assist...mais c'est un ancien de Pro League qui fait tout : un but à la Dries Mertens

20:00
Loin du football : Toby Alderweireld révèle ce qu'il veut absolument éviter

Loin du football : Toby Alderweireld révèle ce qu'il veut absolument éviter

19:40
🎥 Un duel entre Diables Rouges : Maxim De Cuyper marque face à Matz Sels et fait décoller Brighton

🎥 Un duel entre Diables Rouges : Maxim De Cuyper marque face à Matz Sels et fait décoller Brighton

19:20

Plus de news

Les plus populaires

Ligue 1

 Journée 14
Metz Metz 0-1 Rennes Rennes
Monaco Monaco 1-0 PSG PSG
Paris FC Paris FC 1-1 Auxerre Auxerre
Marseille Marseille 2-2 Toulouse Toulouse
Strasbourg Strasbourg 1-2 Brest Brest
Lorient Lorient 3-1 Nice Nice
Angers Angers 1-2 Lens Lens
Le Havre Le Havre 0-1 Lille OSC Lille OSC
Lyon Lyon 3-0 Nantes Nantes
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved