Dix mois de calvaire : Orel Mangala raconte son retour très attendu

Orel Mangala est de retour sur les terrains de football. Le Diable Rouge s'était gravement blessé en janvier dernier et a retrouvé la pelouse ce dimanche.

Soirée parfaite pour l'Olympique Lyonnais et Orel Mangala ce dimanche au Groupama Stadium. Alors que les Gones battaient le FC Nantes (3-0), les supporters ont pu fêter la montée sur la pelouse du milieu de terrain belge en fin de rencontre, pour la première fois de la saison.

C'est même un premier match depuis le mois de janvier dernier pour Mangala, qui s'était gravement blessé lors de son prêt à Everton. Au terme du match disputé contre Brighton & Hove Albion la saison passée, le verdict était sans appel : rupture des ligaments croisés.

Mangala savoure son retour

Une catastrophe pour le joueur jusque là titulaire en Premier League. "C'était beaucoup d'émotions. Ca fait dix mois que j'étais sur le côté, je prenais mon mal en patience", déclare Mangala dans des propos relayés par Foot Mercato.

"Ca fait énormément de bien. Pendant ces 10 mois, il y a eu des moments de doute, mais j'étais bien entouré par le club, mes coéquipiers, le staff... Aujourd'hui, c'est une récompense et je suis vraiment content", se réjouit le Diable Rouge.

"J'ai construit un vrai bagage, j'ai beaucoup travaillé physiquement durant cette période", affirme Orel Mangala. "Un mois important arrive, on a gagné hier et en Europa League, maintenant il faut prendre un maximum de points avant la trêve".