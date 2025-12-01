La RDC proche de convaincre un nouveau talent belge d'opter pour les Léopards ?

Photo: © photonews

La République Démocratique du Congo est très offensive sur le marché des binationaux ces derniers mois. Après le trio Stroeykens-Epolo-Balikwisha, le sélectionneur des Léopards, Sébastien Desabre, aurait jeté son dévolu sur un nouveau talent belge.

Après Noah Sadiki, qui a opté pour la RDC dès 2024, la République Démocratique du Congo avait frappé un grand coup lors de la trêve internationale de novembre dernier. Dans la dernière ligne droite des qualifications pour la Coupe du Monde 2026, Sébastien Desabre avait en effet convaincu Mario Stroeykens, Mathieu Epolo et Michel-Ange Balikwisha d'opter pour les Léopards.

Alors que le Congo devra passer pour les barrages intercontinentaux en mars prochain mais paraissent cependant très proches de participer au Mondial, Desabre et la fédération congolaise pourraient encore intensifier leur cour envers les binationaux. 

Mbamba avec le Congo... avant d'autres ? 

Selon les informations de plusieurs insiders congolais, Noah Mbamba aurait ainsi d'ores et déjà accepté de représenter la RDC dès le mois de mars prochain. Il ferait partie de la préliste congolaise de 55 noms établie par le sélectionneur en vue de la CAN. 

Mbamba, 20 ans, était vu comme l'un des grands talents du Club de Bruges à ses débuts, mais a quitté très tôt le Jan Breydel pour le Bayer Leverkusen. Cette saison, il est prêté au FCV Dender, où il est l'un des piliers de l'équipe.

Noah Mbamba n'a disputé qu'un match avec les Espoirs belges, en 2024 et n'a depuis plus été sélectionné. S'il opte pour la sélection du Congo, il pourrait ne pas être le seul binational à rejoindre les Léopards d'ici à la Coupe du Monde.

Foot Mercato affirme ainsi que le Franco-Congolais Warren Bondo (22 ans, prêté par Milan à Cremonese) aurait fait son choix en faveur de la nation africaine, tandis que Desabre tenterait de convaincre d'autres joueurs belges de changer de sélection - notamment Samuel Mbangula. 

