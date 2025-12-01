Le gouffre de l'ère 777 recule : le premier bilan du Standard 'new look' est tombé !

Le Standard a vécu des heures sombres sous la direction de 777 Partners. Mais le club commence à se relever, y compris au niveau financier.

Le Standard a annoncé aujourd'hui la publication de ses comptes, arrêtés au 30 juin 2025, clôturant ainsi l'exercice financier pour la saison dernière. Un bilan assez attendu pour déceler les premiers signes du départ de 777 Partners et les premiers indices de redressement.

"Grâce à une approche proactive et rigoureuse, le Standard a réduit significativement son endettement, diminué sa perte de moitié, tout en continuant à investir dans ses axes stratégiques : compétitivité sportive pour un retour à terme sur la scène européenne, formation des jeunes talents et amélioration des infrastructures", expliquent les Rouches dans leur communiqué. Cette combinaison de prudence financière et de vision stratégique garantit un retour sur une trajectoire solide et durable ainsi qu'un avenir serein pour le club et ses supporters.

Les fonds propres, un critère très important pour la Pro League

Le club a présenté quelques chiffres :

- Résultat net : le club affiche un résultat net de -13M€, contre - 25M€ pour l’exercice antérieur.

- Fonds propres : suite aux différentes opérations sur le capital opérées en marge de la transition de l'actionnaire précédent, les fonds propres s’élèvent à pratiquement 1M€, contre -39M€ il y a un an.

- Endettement : globalement, l'endettement du club est réduit de 60% en une saison, passant de 69M€ à 28.7M€; l’endettement à court terme (-1 an) s’établit à 17M €, en baisse de 55% par comparaison avec les 38M€ de l’exercice précédent, ce qui permet de revenir à un besoin en fond de roulement proche de l’équilibre.

La direction se veut ainsi rassurante pour l'avenir : "Nous continuons à avancer avec confiance, en plaçant nos supporters et notre communauté au cœur de notre projet. Le Standard de Liège réaffirme ainsi sa détermination à rester un acteur majeur du football belge, à renforcer sa compétitivité sportive et à développer des initiatives durables qui bénéficient à l’ensemble de ses partenaires et supporters".

Les efforts financiers ne sont donc pas terminés, mais force est de constater que les mesures prises à tous les étages du clubs, aussi difficiles soient-elles, portent leurs fruits. De quoi bientôt retrouver des objectifs en adéquation avec le statut du club ?