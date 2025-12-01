Rayane Bounida a parfois perdu patience : "Son frère était blanc de rage"

Rayane Bounida a dû patienter longtemps avant de passer le cap nécessaire à l'Ajax Amsterdam. Désormais, il perce en équipe A, mais son entourage perdait patience.

Ce dimanche, Rayane Bounida (19 ans) était titulaire en Eredivisie face à Groningue. Une première place dans le onze de base en championnat, quelques jours après avoir déjà pu débuter en Champions League contre Benfica.

Les choses s'accélèrent donc pour l'international U21 belge, dont on dit le plus grand bien depuis son plus jeune âge. "Mon fils joue avec lui depuis les U16, je le connais donc assez bien", déclare Marciano Vink, ancien joueur de l'Ajax et désormais consultant pour ESPN.

L'entourage de Bounida perdait patience

"Au début, il a eu beaucoup de difficultés à s'adapter sur le plan physique. C'est pour ça qu'il n'a pas joué durant un certain temps, devait seulement monter au jeu voire n'était pas repris". Bounida n'avait en effet comptabilisé que trois brèves montées au jeu depuis le début de la saison.

Une situation qui frustrait le joueur et son entourage. "Il devait se mettre en forme, mais il y avait aussi de la frustration quant au fait de ne pas jouer. J'ai encore parlé à son frère récemment et il était blanc de rage qu'il n'obtienne pas plus de temps de jeu", se rappelle Vink.

Heureusement pour Bounida, la patience a fini par payer. "Il a très vite progressé depuis les U19 et le voilà en équipe A. On parlait déjà de lui en U8 à Anderlecht et l'Ajax avait réussi à aller le chercher. Et on voit maintenant qu'il reçoit sa chance ici".