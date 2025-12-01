"Si la Belgique était venue, mon choix aurait été le même" : de Liège à l'hymne de la Bosnie

Photo: © photonews

Deni Milosevic ne reniera jamais son enfance liégeoise. Mais porter le maillot de la Bosnie lui a apporté une fierté inestimable.

Depuis son départ du Standard en 2016, le football belge a un peu perdu de vue Deni Milosevic. Le milieu de terrain, désormais âgé de 30 ans, avait profité de son bon passage en prêt à Beveren pour rejoindre Konyaspor. Chez les Turcs, il a disputé pas loin de 190 matchs, dont 12 en Europa League.

Ses prestations dans le haut de tableau du championnat turc lui ont valu d'être appelé par la Bosnie. Il avait pourtant représenté la Belgique jusque chez les U18, aux côtés de jeunes talents comme Leander Dendoncker, Pieter Gerkens, Timothy Castagne, Siebe Schrijvers ou Divock Origi.

Un choix du coeur

Mais il n'a pas réfléchi longtemps avant de faire honneur à ses racines. Son père Cvijan avait porté le maillot de la Yougoslavie, Deni peut se targuer d'avoir effectué 11 apparitions avec la Bosnie en compagnie de Miralem Pjanic et Edin Dzeko.

"Depuis tout petit, je suivais les matchs de la Bosnie avec mon frère, on allait en vacances là-bas, la question ne se posait pas vraiment. C'était un choix de cœur. Quand l'opportunité s'est présentée, je n'ai pas attendu. Les portes des Diables restaient quand même relativement fermées", explique-t-il au média Le Douzième Homme.

N'y voyez pas d'opportunisme : "Même si la Belgique était venue, mon choix aurait été le même. Forcément, quand tu acceptes de représenter la Bosnie, tu sais qu'il y a des petits manquements qu'il n'y a pas en Belgique, par exemple au niveau de l'organisation. Ça pourrait énerver, mais quand tu joues pour ton pays, ce n'est que de la passion".

