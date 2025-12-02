🎥 La même courbe de forme qu'Anderlecht : Francis Amuzu revit au Brésil

Francis Amuzu s'est longtemps cherché avec Grêmio. Mais il semble définitivement lancé, en témoignent ses dernières prestations.

Blessures, difficultés d'adaptation, barrière de la langue : Francis Amuzu n'a pas vécu des premiers mois faciles de l'autre côté de l'Atlantique. Cet été, plusieurs rumeurs ont même évoqué un départ, six mois seulement après son arrivée. Entretemps, l'ancien Anderlechtois a également reçu de la concurrence sur son flanc avec l'arrivée de Willian, bien connu des supporters de Chelsea.

Mais depuis le mois de septembre, Amuzu enchaîne les titularisations dans le championnat brésilien. Il semble même avoir retrouvé une certaine efficacité : deux buts sur les deux derniers matchs disputés.

Palmeiras doit s'avouer vaincu

Le dernier en date a fait la différence contre Palmeiras, deuxième au classement. Grêmio s'apprêtait à rentrer au vestiaire en étant mené 0-1, jusqu'à ce que le Ciske sorte de sa boîte pour égaliser à quinze secondes du repos.

Attentif à la déviation au second poteau sur une longue rentrée en touche, Amuzu s'est montré plus prompt que son défenseur pour reprendre le ballon en un temps dans le rectangle. Privilège du championnat brésilien, cela lui a valu une longue sérénade de la part du commentateur local (mettez le son de la vidéo pour en profiter).

Regonflé à bloc par cette égalisation, Grêmio a poursuivi sur sa lancée en seconde mi-temps grâce à Carlos Vinicius et Willian. Francis Amuzu est quant à lui sorti dans le dernier quart d'heure sous l'acclamation de ses supporters.