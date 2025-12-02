Cap sur la Coupe d'Allemagne pour Vincent Kompany, qui affiche clairement ses ambitions

En Allemagne également, les 1/8es de finale de la Coupe se jouent cette semaine. Le Bayern Munich se déplace à l'Union Berlin ce mercredi soir, une rencontre présentée par Vincent Kompany.

Toujours aussi matinal, Vincent Kompany s'est présenté en conférence de presse ce mardi à Munich pour évoquer le 1/8e de finale de Coupe d'Allemagne du Bayern Munich à l'Union Berlin, demain à 20h45.

"C'est une bonne pression. En fin de saison, nous aimerions la retrouver, voire l'intensifier si possible. Nous voulons bien jouer et gagner. Nous sommes prêts à tout, que ce soit pour 90 minutes ou 30 de plus. Cette pression est positive", a-t-il assuré, avant d'évoquer son souhait de retourner à Berlin plus tard dans la saison, pour la finale de la DFB Pokal.

Vincent Kompany ne cache pas son ambition

"Bien sûr que je voudrai retourner à Berlin après ce match, c'est évident. On peut toujours dire qu'on veut tout gagner, mais ça demande du travail et de la détermination. Si on montre demain à quel point on a faim de victoire et de finale, alors on aura de bonnes chances d'y arriver."

Pour cette rencontre, Vincent Kompany ne compte qu'un absent majeur et pourra donc compter sur la presque intégralité de son groupe… sauf si une défection de dernière minute venait se glisser dans l'effectif.

"Alphonso Davies ne sera pas apte pour ce match. Tous les autres joueurs sont en forme, l'équipe est au top. Mais c'est l'hiver, il arrive que quelqu'un attrape un rhume, mais rien de grave", a souri Vincent Kompany.

