"C'est moi qui prends la décision finale" : retournement de situation pour Marc Brys, qui défie Samuel Eto'o !

"C'est moi qui prends la décision finale" : retournement de situation pour Marc Brys, qui défie Samuel Eto'o !
Photo: © photonews
Deviens fan de Cameroun! 1

Depuis hier, on ne compte plus les retournements de situation autour de Marc Brys au Cameroun. L'entraîneur belge annonce finalement qu'il compte aller au bout de son contrat.

En annonçant un nouveau sélectionneur au moment de dévoiler sa liste pour la Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun aurait pu se débarrasser de Marc Brys comme d'un vieux sparadrap usagé, c'est du moins la valeur approximative que semble lui attacher Samuel Eto'o, qui veut sa peau depuis le premier jour.

Mais Brys est coriace et ne se laisse pas faire. Après avoir fait part de toute sa lassitude au Laatste Nieuws, laissant entendre qu'il avait assez donné que pour repartir en croisade contre la fédération, sans jamais clairement évoquer son départ, son discours dans Het Nieuwsblad se veut plus déterminé.

"Non, je ne tire pas de conclusions hâtives. Au final, c'est moi qui prends la décision finale, et pour l'instant, j'ai décidé de ne pas démissionner. J'ai signé un contrat jusqu'en septembre prochain, donc je n'ai aucune intention de partir en cours de route", explique-t-il.

Un jeu d'influence des plus malsains

La saga n'est donc pas terminée : "Je dois connaître les conséquences de tout ce qui s'est passé. Il est vrai qu'il semble impossible de continuer à travailler avec l'attitude de la Fécafoot, mais en fin de compte, c'est au ministère des Sports de trancher".

Marc Brys est clair : il n'a rien reçu des seules autorités jugées compétentes pour décider de son sort. Samuel Eto'o pourrait donc encore entendre parler de lui : "Il cherche toujours à semer la zizanie. C'est sa stratégie, mais pour moi, c'est incroyablement épuisant". A trois semaines de la CAN, le chaos est total au Cameroun. Il semble difficile d'imaginer Marc Brys sur le banc pour le match d'ouverture dans ces conditions, mais l'entraîneur belge en a déjà vu d'autres.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
African Cup of Nations
African Cup of Nations Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Cameroun

Plus de news

Les deux profils dont Anderlecht a besoin ? "Cela pourrait faire la différence dans la lutte pour le titre

Les deux profils dont Anderlecht a besoin ? "Cela pourrait faire la différence dans la lutte pour le titre

18:20
David Hubert annonce un changement après la défaite à Anderlecht : "Il le mérite, ce n'est pas un cadeau"

David Hubert annonce un changement après la défaite à Anderlecht : "Il le mérite, ce n'est pas un cadeau"

18:00
"Samuel Eto'o m'a insulté dès la première minute" : Marc Brys aurait-il accepté son départ du Cameroun ?

"Samuel Eto'o m'a insulté dès la première minute" : Marc Brys aurait-il accepté son départ du Cameroun ?

15:00
"On ne sera pas là pour rigoler" : la mise en garde très virulente des supporters de Charleroi aux joueurs

"On ne sera pas là pour rigoler" : la mise en garde très virulente des supporters de Charleroi aux joueurs

17:30
250.000 euros en jeu par journée : les chiffres faramineux du litige entre DAZN et la Pro League

250.000 euros en jeu par journée : les chiffres faramineux du litige entre DAZN et la Pro League

16:30
Officiel : Jan Vertonghen étoffe son après-carrière et rejoint l'Union Belge !

Officiel : Jan Vertonghen étoffe son après-carrière et rejoint l'Union Belge !

16:00
Mieux vaut tard que jamais : un Diable Rouge pourrait enfin faire ses débuts en Premier League

Mieux vaut tard que jamais : un Diable Rouge pourrait enfin faire ses débuts en Premier League

15:30
Marc Brys réagit à son licenciement du Cameroun : "Je ne laisserai pas Eto'o faire ça, c'est illégal"

Marc Brys réagit à son licenciement du Cameroun : "Je ne laisserai pas Eto'o faire ça, c'est illégal"

10:00
Sa saison est déjà terminée : un enfant du Standard face à la plus grave blessure de sa carrière

Sa saison est déjà terminée : un enfant du Standard face à la plus grave blessure de sa carrière

14:30
🎥 La même courbe de forme qu'Anderlecht : Francis Amuzu revit au Brésil

🎥 La même courbe de forme qu'Anderlecht : Francis Amuzu revit au Brésil

14:00
L'un des fossoyeurs de Bordeaux bientôt à Sclessin ? Le Standard sort un communiqué officiel

L'un des fossoyeurs de Bordeaux bientôt à Sclessin ? Le Standard sort un communiqué officiel

13:30
Cap sur la Coupe d'Allemagne pour Vincent Kompany, qui affiche clairement ses ambitions

Cap sur la Coupe d'Allemagne pour Vincent Kompany, qui affiche clairement ses ambitions

13:00
Vers un tournant majeur : le rôle du VAR pourrait être élargi dès la Coupe du monde 2026

Vers un tournant majeur : le rôle du VAR pourrait être élargi dès la Coupe du monde 2026

12:40
"Si on gagne tous les matchs 1-0 jusqu'au bout, ça me va" : l'Anderlecht de René Weiler est de retour

"Si on gagne tous les matchs 1-0 jusqu'au bout, ça me va" : l'Anderlecht de René Weiler est de retour

12:00
1
La Gantoise et Ivan Leko n'y arrivent toujours pas : "C'est très enfantin"

La Gantoise et Ivan Leko n'y arrivent toujours pas : "C'est très enfantin"

12:20
À Anderlecht, le titre n'est pas encore d'actualité : comment gérer les ventes pour garder Nathan De Cat

À Anderlecht, le titre n'est pas encore d'actualité : comment gérer les ventes pour garder Nathan De Cat

11:40
1
Quelle suite pour Simon Mignolet ? Les dernières nouvelles du gardien du Club de Bruges

Quelle suite pour Simon Mignolet ? Les dernières nouvelles du gardien du Club de Bruges

11:20
Mile Svilar reçoit la plus belle récompense de sa carrière... pour la deuxième fois !

Mile Svilar reçoit la plus belle récompense de sa carrière... pour la deuxième fois !

11:00
Cette fois, Hubert n'a pas réussi à secouer Promise David : le Canadien est bien dans le creux

Cette fois, Hubert n'a pas réussi à secouer Promise David : le Canadien est bien dans le creux

10:20
3
Ouverture officielle d'une enquête sur DAZN après les plaintes des fans : le diffuseur veut contre-attaquer

Ouverture officielle d'une enquête sur DAZN après les plaintes des fans : le diffuseur veut contre-attaquer

10:40
2
Contrôles d'identité renforcés pour les fans de Pro League : boycott partiel dans un club, qui réagit

Contrôles d'identité renforcés pour les fans de Pro League : boycott partiel dans un club, qui réagit

09:30
2
Simon Mignolet était-il prêt à jouer ? Son ancien mentor avait remarqué ce que personne n'avait vu

Simon Mignolet était-il prêt à jouer ? Son ancien mentor avait remarqué ce que personne n'avait vu

09:00
6/24 et un retour en D1 ACFF compliqué pour José Riga : est-il déjà remis en cause ?

6/24 et un retour en D1 ACFF compliqué pour José Riga : est-il déjà remis en cause ?

08:30
🎥 La Pro League en alerte : "Des clubs pourraient faire faillite avant la fin de la saison"

🎥 La Pro League en alerte : "Des clubs pourraient faire faillite avant la fin de la saison"

08:00
À trois semaines de la CAN : Samuel Eto'o a eu la peau de Marc Brys

À trois semaines de la CAN : Samuel Eto'o a eu la peau de Marc Brys

21:00
2
La RAAL et le Standard ouvrent le bal : les compositions probables des Loups et des Rouches en Croky Cup

La RAAL et le Standard ouvrent le bal : les compositions probables des Loups et des Rouches en Croky Cup

07:40
L'Union aurait-elle dû être réduite à dix contre Anderlecht ? Le département arbitral se positionne

L'Union aurait-elle dû être réduite à dix contre Anderlecht ? Le département arbitral se positionne

07:00
6
Lucas Pirard entre en scène... mais pas en Coupe : le Standard prépare le départ à la CAN de Matthieu Epolo

Lucas Pirard entre en scène... mais pas en Coupe : le Standard prépare le départ à la CAN de Matthieu Epolo

07:20
Officiel : il fait ses valises après avoir fortement contrarié Rudi Garcia et ne rencontrera pas Brian Riemer

Officiel : il fait ses valises après avoir fortement contrarié Rudi Garcia et ne rencontrera pas Brian Riemer

06:30
Le chaos au total au retour du car : un ancien attaquant de Pro League frappé par ses propres supporters

Le chaos au total au retour du car : un ancien attaquant de Pro League frappé par ses propres supporters

23:00
3
Le retour qui a fait du bien au Standard : "Je n'avais plus joué deux matchs d'affilée depuis longtemps"

Le retour qui a fait du bien au Standard : "Je n'avais plus joué deux matchs d'affilée depuis longtemps"

22:30
Les stats ont parlé : voici les dix pays qui ont plus de chances que les Diables de remporter le Mondial

Les stats ont parlé : voici les dix pays qui ont plus de chances que les Diables de remporter le Mondial

22:00
Toujours le feu sacré à 34 ans : la grande annonce de Christian Benteke pour la suite de sa carrière

Toujours le feu sacré à 34 ans : la grande annonce de Christian Benteke pour la suite de sa carrière

21:40
1
Le choc hennuyer a fait des dégâts : la RAAL sans son capitaine en Coupe ?

Le choc hennuyer a fait des dégâts : la RAAL sans son capitaine en Coupe ?

21:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/12: Vaessen - Tsiftsis - Lenaerts

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/12: Vaessen - Tsiftsis - Lenaerts

20:00
"Une partie de l'effectif est taillée pour ça" : quel système Vincent Euvrard va-t-il maintenir au Standard ? Interview

"Une partie de l'effectif est taillée pour ça" : quel système Vincent Euvrard va-t-il maintenir au Standard ?

20:40
1

Plus de news

Les plus populaires

African Cup of Nations

 Journée 2
Maroc Maroc 26/12 Mali Mali
Egypte Egypte 26/12 Afrique du Sud Afrique du Sud
Nigéria Nigéria 27/12 Tunisie Tunisie
Ouganda Ouganda 27/12 Tanzanie Tanzanie
Sénégal Sénégal 27/12 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo
Algérie Algérie 28/12 Burkina Faso Burkina Faso
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 28/12 Cameroun Cameroun
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved