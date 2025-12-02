"C'est moi qui prends la décision finale" : retournement de situation pour Marc Brys, qui défie Samuel Eto'o !

Depuis hier, on ne compte plus les retournements de situation autour de Marc Brys au Cameroun. L'entraîneur belge annonce finalement qu'il compte aller au bout de son contrat.

En annonçant un nouveau sélectionneur au moment de dévoiler sa liste pour la Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun aurait pu se débarrasser de Marc Brys comme d'un vieux sparadrap usagé, c'est du moins la valeur approximative que semble lui attacher Samuel Eto'o, qui veut sa peau depuis le premier jour.

Mais Brys est coriace et ne se laisse pas faire. Après avoir fait part de toute sa lassitude au Laatste Nieuws, laissant entendre qu'il avait assez donné que pour repartir en croisade contre la fédération, sans jamais clairement évoquer son départ, son discours dans Het Nieuwsblad se veut plus déterminé.

"Non, je ne tire pas de conclusions hâtives. Au final, c'est moi qui prends la décision finale, et pour l'instant, j'ai décidé de ne pas démissionner. J'ai signé un contrat jusqu'en septembre prochain, donc je n'ai aucune intention de partir en cours de route", explique-t-il.

Un jeu d'influence des plus malsains

La saga n'est donc pas terminée : "Je dois connaître les conséquences de tout ce qui s'est passé. Il est vrai qu'il semble impossible de continuer à travailler avec l'attitude de la Fécafoot, mais en fin de compte, c'est au ministère des Sports de trancher".

Marc Brys est clair : il n'a rien reçu des seules autorités jugées compétentes pour décider de son sort. Samuel Eto'o pourrait donc encore entendre parler de lui : "Il cherche toujours à semer la zizanie. C'est sa stratégie, mais pour moi, c'est incroyablement épuisant". A trois semaines de la CAN, le chaos est total au Cameroun. Il semble difficile d'imaginer Marc Brys sur le banc pour le match d'ouverture dans ces conditions, mais l'entraîneur belge en a déjà vu d'autres.