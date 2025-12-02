Sa saison est déjà terminée : un enfant du Standard face à la plus grave blessure de sa carrière

Dimitri Lavalée s'est gravement blessé avec le Sturm Graz. Les ligaments croisés sont touchés, il va devoir se faire opérer.

Dimitri Lavalée en est à sa deuxième saison au Sturm Graz. Le défenseur de 28 ans y avait été prêté par Malines, avant d'être définitivement acheté. Il s'est rapidement imposé comme un titulaire régulier, cela lui a également valu de se montrer en Coupe d'Europe, avec notamment une campagne de Ligue des Champions complète la saison passée.

Ce weekend, le joueur formé au Standard était encore de la partie pour le derby sur la pelouse d'Hartberg. Mais il a dû quitter le jeu après une heure, assez sérieusement touché au genou. Ce midi, son club a sorti un communiqué médical pour confirmer les craintes de tout le monde : le ligament croisé est endommagé.

Lavalée va donc devoir se faire opérer. Comme on peut le lire dans le communiqué, sa saison est déjà terminé. Le natif de Soumagne avait déjà été blessé au pied à Malines mais n'avait jamais fait face à une si longue indisponibilité.

En fin de contrat en juin prochain

"La nouvelle de la grave blessure de Dimitri Lavalée nous affecte profondément, et je suis particulièrement désolé pour lui. Dimitri est un joueur important pour notre équipe, un leader au sein du groupe, et son absence nous affecte énormément, sur et en dehors du terrain. Néanmoins, les blessures font malheureusement partie du football. Dimi' reçoit d’excellents soins médicaux, et je suis certain qu’il reviendra en pleine forme", commente le directeur sportif Michael Parensen.

De son côté, Dimitri Lavalée a préféré relativiser avec un peu de douceur : "La pelouse resta silencieuse pendant une seconde. Une pause forcée, une profonde inspiration, un long hiver. Mais chaque tempête forge un ciel plus fort. Je reviendrai quand l'herbe sera de nouveau verte. Je ne serai pas le même joueur, mais meilleur. On se revoit de l'autre côté. Plus fort. Plus sage. Plus affamé".