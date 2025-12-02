Un Diable Rouge en route vers le Bayern de Vincent Kompany l'été prochain ?

Photo: © photonews
Actuellement blessé à la cheville, Malick Fofana ne joue plus avec l'OL. Selon le journaliste Sky Sport, Florian Plettenberg, il est cependant toujours sur la shortlist d'un géant allemand.

L'ailier belge est un nom coché par les Bavarois pour un éventuel transfert l'été prochain. L'attaquant belge aurait tapé dans l'œil de la formation bavaroise.

Said El Mala, un autre ailier gauche, qui est lui âgé de 19 ans, est également sur les tablettes du leader de Bundesliga. Un éventuel transfert de ce dernier ne serait cependant pas évident à conclure, car son contrat avec Cologne, qui court jusqu'au 30 juin 2030, ne comporte pas de clause libératoire.

Said El Mala est estimé à 18 millions d'euros selon Transfermarkt. Malick Fofana est quant à lui actuellement estimé à 30 millions et est sous contrat avec l'OL jusqu'en juin 2028.

Fofana, le joueur avec la plus grosse valeur marchande à l'OL ?

L'OL devrait cependant certainement en demander au moins 40 millions pour sa pépite. Le Centre International d'Étude du Sport (CIES) a estimé la valeur marchande de Malick Fofana entre 48 et 56 millions d'euros. Un montant bien supérieur à son estimation Transfermarkt.

Le Diable Rouge a la plus grosse valeur marchande de l'OL en prenant en compte ces chiffres. Une belle plus-value pourra être réalisée par les Lyonnais puisque le Belge était arrivé pour près de 20 millions d'euros en janvier 2024.

