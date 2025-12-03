Un titulaire de Charleroi opéré : "Il ne sera pas là cette semaine, ça va peut-être durer plus longtemps"

Un titulaire de Charleroi opéré : "Il ne sera pas là cette semaine, ça va peut-être durer plus longtemps"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Charleroi veut retrouver le sourire en Coupe de Belgique. Les Zèbres seront très attendus face à Malines, Rik De Mil s'est présenté en conférence de presse à la veille de la rencontre.

Avec leur communiqué assez vindicatif, les supporters de Charleroi ont donné le ton : demain, c'est la victoire ou rien. Les Zèbres n'ont plus vécu de match de Coupe à domicile depuis trois ans et ont vécu quelques lourdes désillusions dans la compétition ces dernières saisons.

Rik De Mil n'en attend pas moins de ses joueurs : "Les supporters nous soutiennent et veulent qu'on se donne à fond, on travaille très bien. La mentalité dans le noyau est top. On prend moins de buts. Il faut juste améliorer certaines qualités comme l'efficacité", explique-t-il en conférence de presse, cité par La Dernière Heure.

Mais en face, l'adversaire sera tout sauf un oiseau pour le chat et s'était d'ailleurs imposé 0-2 au Mambourg il y a un peu plus d'un mois : "Malines n'est pas dans le top 6 pour rien. Ils défendent en bloc tout en étant efficaces dans les transitions. C'est comme ça qu'ils ont gagné ici même si le deuxième but résultait d'une erreur individuelle de notre part. À nous d'être intelligent".

Un forfait déjà acté

Face au KV, Kevin Van den Kerkhof manquera encore à l'appel. Le latéral droit avait déjà dû déclarer forfait pour le match contre la RAAL : "Kevin a subi une petite opération. Il ne sera pas là cette semaine. Cela va peut-être durer plus longtemps. Je dois encore en parler avec le docteur".

Un coup dur pour les Zèbres : la latéral algérien s'est imposé comme un titulaire indiscutable dans l'équipe depuis son arrivée en provenance de Metz, son activité sur le flanc est souvent source de danger. Le Suisse Lewin Blum aura de nouvelles occasions de montrer ce qu'il peut lui aussi apporter.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Charleroi - KV Malines en live sur Walfoot.be à partir de 20:30 (04/12).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Charleroi
KV Malines
Kevin Van Den Kerkhof

Plus de news

Il avait redressé l'Olympic Charleroi : Arnauld Mercier licencié... après une victoire

Il avait redressé l'Olympic Charleroi : Arnauld Mercier licencié... après une victoire

19:00
Privé de Kana plusieurs semaines, Besnik Hasi va-t-il enfin lancer l'une de ses recrues estivales ?

Privé de Kana plusieurs semaines, Besnik Hasi va-t-il enfin lancer l'une de ses recrues estivales ?

18:40
Un blessé supplémentaire au Standard : "Il traîne ça depuis des semaines"

Un blessé supplémentaire au Standard : "Il traîne ça depuis des semaines"

18:20
"Personne n'a triché, on a tout donné" : Timothé Nkada répond aux supporters du Standard

"Personne n'a triché, on a tout donné" : Timothé Nkada répond aux supporters du Standard

17:30
1
🎥 Enzo Sternal régale, Yasin Özcan revit : Anderlecht se paye Manchester United

🎥 Enzo Sternal régale, Yasin Özcan revit : Anderlecht se paye Manchester United

18:00
Charleroi, Anderlecht et le Standard affectés : la CAN va-t-elle chambouler la Pro League ?

Charleroi, Anderlecht et le Standard affectés : la CAN va-t-elle chambouler la Pro League ?

14:40
Le Standard a relancé une bête blessée : "Rien n'allait pour moi depuis mon retour de blessure"

Le Standard a relancé une bête blessée : "Rien n'allait pour moi depuis mon retour de blessure"

16:30
La FIFA a tranché : une bonne nouvelle pour les (nombreux) clubs belges impactés par la CAN

La FIFA a tranché : une bonne nouvelle pour les (nombreux) clubs belges impactés par la CAN

17:00
Mauvais perdant assumé : Dennis Ayensa s'explique sur ses déclarations maladroites d'hier soir

Mauvais perdant assumé : Dennis Ayensa s'explique sur ses déclarations maladroites d'hier soir

15:30
L'ancien déménageur de Seraing prêt à secouer la D1A avec la RAAL : "Je veux vraiment être titulaire"

L'ancien déménageur de Seraing prêt à secouer la D1A avec la RAAL : "Je veux vraiment être titulaire"

15:00
"Cela aurait laissé un goût très amer" : les fans de Malines seront finalement bien de la partie à Charleroi

"Cela aurait laissé un goût très amer" : les fans de Malines seront finalement bien de la partie à Charleroi

07:20
Les cas Verscheren et Stroeykens, les blessures de Kana et Angulo : Besnik Hasi fait le point avant la Coupe

Les cas Verscheren et Stroeykens, les blessures de Kana et Angulo : Besnik Hasi fait le point avant la Coupe

14:20
Une tuile et une bonne nouvelle pour Nicky Hayen avant le déplacement à Louvain

Une tuile et une bonne nouvelle pour Nicky Hayen avant le déplacement à Louvain

13:40
🎥 N'en déplaise à Dennis Ayensa : Dender fait la fête comme jamais...et reprend une chanson chère au Standard

🎥 N'en déplaise à Dennis Ayensa : Dender fait la fête comme jamais...et reprend une chanson chère au Standard

13:20
Trois Diables dans la liste des 100 joueurs à suivre pour la Coupe du Monde : Doku hors du top 50

Trois Diables dans la liste des 100 joueurs à suivre pour la Coupe du Monde : Doku hors du top 50

14:00
Il s'était blessé en s'échauffant face à Anderlecht : David Hubert donne des nouvelles de Sofiane Boufal

Il s'était blessé en s'échauffant face à Anderlecht : David Hubert donne des nouvelles de Sofiane Boufal

13:00
"On s'est battus nous-mêmes" : David Hubert ne digère pas la défaite du derby bruxellois

"On s'est battus nous-mêmes" : David Hubert ne digère pas la défaite du derby bruxellois

12:20
Coup dur pour Anderlecht : verdict tombé, il ne rejouera plus cette année

Coup dur pour Anderlecht : verdict tombé, il ne rejouera plus cette année

12:00
"Il ne faut plus se cacher" : Philippe Albert relance un débat brûlant autour d'Anderlecht

"Il ne faut plus se cacher" : Philippe Albert relance un débat brûlant autour d'Anderlecht

12:40
1
🎥 Les supporters du Standard craquent après la claque reçue en Coupe face à Dender

🎥 Les supporters du Standard craquent après la claque reçue en Coupe face à Dender

11:20
2
Trois buts par match et un projet ambitieux : la Pro League découvrira bien vite le Sporting Hasselt

Trois buts par match et un projet ambitieux : la Pro League découvrira bien vite le Sporting Hasselt

11:40
Excellente nouvelle pour Anderlecht : un joueur clé sera présent contre Genk

Excellente nouvelle pour Anderlecht : un joueur clé sera présent contre Genk

10:30
Le Barça prêt à changer de plan : un Diable Rouge et un ancien Brugeois ciblés pour remplacer Rashford

Le Barça prêt à changer de plan : un Diable Rouge et un ancien Brugeois ciblés pour remplacer Rashford

11:00
"Peu importe qui on affrontera en quarts" : le héros de la RAAL assume les ambitions du club

"Peu importe qui on affrontera en quarts" : le héros de la RAAL assume les ambitions du club

10:00
"Pas l'impression qu'on a fait un mauvais match" : le Standard se voile-t-il la face ?

"Pas l'impression qu'on a fait un mauvais match" : le Standard se voile-t-il la face ?

09:30
"Pas prêts à enchaîner" : Vincent Euvrard alerte sur un problème inquiétant au Standard

"Pas prêts à enchaîner" : Vincent Euvrard alerte sur un problème inquiétant au Standard

09:00
"Ils n'ont rien à fêter" : Dennis Ayensa s'en prend violemment à Dender après l'élimination du Standard

"Ils n'ont rien à fêter" : Dennis Ayensa s'en prend violemment à Dender après l'élimination du Standard

07:40
2
Un début parfait pour Manchester City grâce à Jérémy Doku... dans un match complètement fou à Fulham

Un début parfait pour Manchester City grâce à Jérémy Doku... dans un match complètement fou à Fulham

08:30
Naples n'était pas seul : un grand club de Ligue 1 avait une idée en tête pour Kevin De Bruyne

Naples n'était pas seul : un grand club de Ligue 1 avait une idée en tête pour Kevin De Bruyne

08:00
"J'ai déjà tracé mon parcours" : Konstantinos Karetsas a déjà préparé son plan de carrière

"J'ai déjà tracé mon parcours" : Konstantinos Karetsas a déjà préparé son plan de carrière

07:00
Vincent Kompany, le digne successeur de Pep Guardiola à Manchester City ? Le coach du Bayern répond

Vincent Kompany, le digne successeur de Pep Guardiola à Manchester City ? Le coach du Bayern répond

06:30
Le Standard renversé à Dender et éliminé de la Coupe : voici les notes attribuées aux Rouches Analyse

Le Standard renversé à Dender et éliminé de la Coupe : voici les notes attribuées aux Rouches

23:10
6
Voici comment suivre en direct et gratuitement le tirage au sort des Diables Rouges ce vendredi soir

Voici comment suivre en direct et gratuitement le tirage au sort des Diables Rouges ce vendredi soir

06:00
Aux commandes à deux reprises, le Standard s'écroule à Dender et quitte déjà la Croky Cup par la petite porte

Aux commandes à deux reprises, le Standard s'écroule à Dender et quitte déjà la Croky Cup par la petite porte

22:27
Sébastien Pocognoli était de retour en Belgique ce lundi pour donner un entraînement "obligatoire"

Sébastien Pocognoli était de retour en Belgique ce lundi pour donner un entraînement "obligatoire"

23:40
1
La Louvière file en quarts de finale de la Coupe de Belgique !

La Louvière file en quarts de finale de la Coupe de Belgique !

22:46

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 16
KV Malines KV Malines 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Charleroi Charleroi 0-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 0-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 2-1 OH Louvain OH Louvain
Anderlecht Anderlecht 1-0 Union SG Union SG
La Gantoise La Gantoise 1-2 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved