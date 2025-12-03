Un titulaire de Charleroi opéré : "Il ne sera pas là cette semaine, ça va peut-être durer plus longtemps"

Charleroi veut retrouver le sourire en Coupe de Belgique. Les Zèbres seront très attendus face à Malines, Rik De Mil s'est présenté en conférence de presse à la veille de la rencontre.

Avec leur communiqué assez vindicatif, les supporters de Charleroi ont donné le ton : demain, c'est la victoire ou rien. Les Zèbres n'ont plus vécu de match de Coupe à domicile depuis trois ans et ont vécu quelques lourdes désillusions dans la compétition ces dernières saisons.

Rik De Mil n'en attend pas moins de ses joueurs : "Les supporters nous soutiennent et veulent qu'on se donne à fond, on travaille très bien. La mentalité dans le noyau est top. On prend moins de buts. Il faut juste améliorer certaines qualités comme l'efficacité", explique-t-il en conférence de presse, cité par La Dernière Heure.

Mais en face, l'adversaire sera tout sauf un oiseau pour le chat et s'était d'ailleurs imposé 0-2 au Mambourg il y a un peu plus d'un mois : "Malines n'est pas dans le top 6 pour rien. Ils défendent en bloc tout en étant efficaces dans les transitions. C'est comme ça qu'ils ont gagné ici même si le deuxième but résultait d'une erreur individuelle de notre part. À nous d'être intelligent".

Un forfait déjà acté

Face au KV, Kevin Van den Kerkhof manquera encore à l'appel. Le latéral droit avait déjà dû déclarer forfait pour le match contre la RAAL : "Kevin a subi une petite opération. Il ne sera pas là cette semaine. Cela va peut-être durer plus longtemps. Je dois encore en parler avec le docteur".

Un coup dur pour les Zèbres : la latéral algérien s'est imposé comme un titulaire indiscutable dans l'équipe depuis son arrivée en provenance de Metz, son activité sur le flanc est souvent source de danger. Le Suisse Lewin Blum aura de nouvelles occasions de montrer ce qu'il peut lui aussi apporter.