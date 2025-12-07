Un début de crise au Club de Bruges ? Nicky Hayen est très inquiet

Brandon Morren
Muzamel Rahmat et Brandon Morren depuis Stayen
| Commentaire
Un début de crise au Club de Bruges ? Nicky Hayen est très inquiet
Photo: © photonews

Nouvelle déception pour le Club de Bruges en championnat. Les Blauw en Zwart n'ont pris que 3 points sur 12.

Le Club de Bruges a perdu samedi soir 3-2 contre Saint-Trond. Les Blauw en Zwart ont déçu et ne prennent que 3 points sur 12. Nicky Hayen n’était pas content après le match, mais il a dû reconnaître que son équipe et Saint-Trond avaient offert un beau spectacle.

"Aujourd’hui, le spectateur neutre a vu un match passionnant", a commencé l’entraîneur du Club lors de sa conférence de presse. "Dans les premières minutes, nous étions la meilleure équipe. Tzolis s’est retrouvé seul devant le but. Après notre ouverture du score, nous avons un peu trop reculé et nous avons concédé les buts trop facilement. "

Le Club a trop facilement laissé filer le match

"À la mi-temps, j’ai dit que l’énergie devait être meilleure ", poursuit le coach belge. "Nous avons corrigé cela et nous nous sommes créés quelques occasions dans le premier quart d’heure de la seconde période. On sentait que le match était en train de tourner à nouveau."

Le Club a marqué le but égalisateur, mais Saint-Trond a réussi à faire la différence. Andrés Ferrari a inscrit le 3-2 d’une très belle manière. "Nous avons essayé de jouer le tout pour le tout. Ils ont su profiter de leurs moments, pas nous. Saint-Trond a beaucoup de bons joueurs et joue avec beaucoup d’audace. Nous avions été prévenus", explique Hayen.

Lire aussi… Bruges tremble : Saint-Trond dépasse les Blauw & Zwart, Anderlecht peut même les éjecter du podium !Les Brugeois n’ont pas le temps de s'en remettre, mercredi les hommes d'Hayen jouent contre Arsenal en Ligue des champions. "Il faut qu’on se reprenne aussi vite que possible", reconnaît l’entraîneur.

