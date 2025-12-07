Tous les Belges vernis ? Hugo Broos aussi se réjouit de son tirage

La Belgique aura un autre représentant que les Diables Rouges à la Coupe du Monde. Hugo Broos y vivra une ultime expérience avant la retraite, à la tête de l'Afrique du Sud.

Les mois à venir seront riches en émotions pour Hugo Broos. L'entraîneur de 73 ans a annoncé qu'il prendrait sa retraite au terme de la Coupe du Monde 2026, pour laquelle il a qualifié l'Afrique du Sud. Avec la CAN cet hiver, il lui reste donc deux grands tournois à vivre.

Et en juin prochain, les Bafana Bafana pourraient bien ne pas venir que pour faire de la figuration : le tirage leur laisse en effet de vraies raisons d'espérer. L'Afrique du Sud a été versée dans le groupe A, aux côtés du Mexique, de la Corée du Sud et d'un barragiste européen (Danemark/Tchéquie/Macédoine du Nord/Irlande du Nord).

L'Afrique du Sud espère se qualifier

Un groupe qui sera, quoi qu'il en soit, assez homogène. Le Mexique jouera à la maison et a pour habitude de sortir des poules, la Corée du Sud figure assez souvent en phase à élimination directe et le barragiste européen peut être un très gros morceau. "C'est un bon tirage, à l'exception peut-être du barragiste à déterminer", estime Hugo Broos dans des propos relayés par le Nieuwsblad.

"Ce serait difficile d'être deuxième de notre groupe s'il compte le Mexique et par exemple le Danemark. Mais nous ferons de notre mieux pour faire partie, peut-être, des meilleurs troisièmes", continue le sélectionneur de l'Afrique du Sud.

Pour Broos, ce sera quoi qu'il en soit une superbe expérience : il retrouvera le Mexique exactement 40 ans après y avoir été demi-finaliste lors de l'épopée de 1986 avec les Diables Rouges. "C'est extraordinaire, ce qui m'arrive. Je vais à nouveau affronter le Mexique lors d'un match d'ouverture au Stade Azteca. Il y a un sentiment de déjà-vu, mais un beau déjà-vu", sourit-il.