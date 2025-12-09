Thorsten Fink maintenu à Genk... malgré des plaintes du vestiaire ? Ses pratiques posent question

Thorsten Fink jouit encore de la confiance de la direction du Racing Genk malgré les mauvais résultats actuels, mais des plaintes émaneraient du vestiaire concernant certaines de ses pratiques. Les prochaines rencontres seront cruciales pour l'Allemand.

Le Racing Genk allait mieux depuis quelques semaines, mais la défaite 3-0 au Bosuil a réenclenché une alarme ne pouvant être ignorée. Les Limbourgeois sont huitièmes après la 17e journée de Pro League, avec quinze points de moins que la saison dernière.

Après la rencontre, le capitaine Bryan Heynen et Daan Heymans se sont montrés assez critiques quant à la performance de l'équipe. Et dans le vestiaire, Thorsten Fink aurait perdu en popularité, même s’il resterait encore intouchable aux yeux de la direction.

Combien de temps Thorsten Fink tiendra-t-il ?

En effet, selon les informations de nos confrères de Het Laatste Nieuws, des plaintes émanent du vestiaire concernant le manque de repos octroyé aux joueurs, des séances d’entraînement programmées à la dernière minute et même des séances d’entraînement programmées le matin des matchs.

Une question se pose donc : Thorsten Fink est-il toujours l’homme de la situation ? Oui, selon la direction du Racing Genk, bien consciente cependant que cet effectif peut faire bien mieux. Aux yeux de la direction, seul le Club de Bruges semble incontestablement plus fort que Genk, ce qui alimente la frustration des résultats actuels.

Selon Het Laatste Nieuws, un limogeage n’est pas exclu dans les prochaines semaines si la situation ne s’améliore pas. La direction du Racing Genk mise sur la stabilité, mais manquer les Champions Play-Offs et un ticket européen serait inacceptable. Thorsten Fink a donc encore la confiance de ses supérieurs, mais se retrouve tout de même sacrément dos au mur.