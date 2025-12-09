Thorsten Fink maintenu à Genk... malgré des plaintes du vestiaire ? Ses pratiques posent question

Thorsten Fink maintenu à Genk... malgré des plaintes du vestiaire ? Ses pratiques posent question
Photo: © photonews
Deviens fan de KRC Genk! 2046

Thorsten Fink jouit encore de la confiance de la direction du Racing Genk malgré les mauvais résultats actuels, mais des plaintes émaneraient du vestiaire concernant certaines de ses pratiques. Les prochaines rencontres seront cruciales pour l'Allemand.

Le Racing Genk allait mieux depuis quelques semaines, mais la défaite 3-0 au Bosuil a réenclenché une alarme ne pouvant être ignorée. Les Limbourgeois sont huitièmes après la 17e journée de Pro League, avec quinze points de moins que la saison dernière.

Après la rencontre, le capitaine Bryan Heynen et Daan Heymans se sont montrés assez critiques quant à la performance de l'équipe. Et dans le vestiaire, Thorsten Fink aurait perdu en popularité, même s’il resterait encore intouchable aux yeux de la direction.

Combien de temps Thorsten Fink tiendra-t-il ?

En effet, selon les informations de nos confrères de Het Laatste Nieuws, des plaintes émanent du vestiaire concernant le manque de repos octroyé aux joueurs, des séances d’entraînement programmées à la dernière minute et même des séances d’entraînement programmées le matin des matchs.

Une question se pose donc : Thorsten Fink est-il toujours l’homme de la situation ? Oui, selon la direction du Racing Genk, bien consciente cependant que cet effectif peut faire bien mieux. Aux yeux de la direction, seul le Club de Bruges semble incontestablement plus fort que Genk, ce qui alimente la frustration des résultats actuels.

Lire aussi… Réunion capitale à Genk : l'avenir de Thorsten Fink remis en cause ?
Selon Het Laatste Nieuws, un limogeage n’est pas exclu dans les prochaines semaines si la situation ne s’améliore pas. La direction du Racing Genk mise sur la stabilité, mais manquer les Champions Play-Offs et un ticket européen serait inacceptable. Thorsten Fink a donc encore la confiance de ses supérieurs, mais se retrouve tout de même sacrément dos au mur.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
Thorsten Fink

Plus de news

Ça se confirme : grande déception, une recrue estivale d'Anderlecht va déjà recevoir son bon de sortie

Ça se confirme : grande déception, une recrue estivale d'Anderlecht va déjà recevoir son bon de sortie

10:00
🎥 Une chute "à la Neymar" puis un assist de toute beauté : Alexis Saelemaekers encore décisif avec l'AC Milan

🎥 Une chute "à la Neymar" puis un assist de toute beauté : Alexis Saelemaekers encore décisif avec l'AC Milan

09:30
Nicky Hayen n'est pas seul : deux autres licenciements au Club de Bruges

Nicky Hayen n'est pas seul : deux autres licenciements au Club de Bruges

09:00
Réunion capitale à Genk : l'avenir de Thorsten Fink remis en cause ?

Réunion capitale à Genk : l'avenir de Thorsten Fink remis en cause ?

16:00
Un aller-retour à Paris a fait la différence : le récit du retour d'Ivan Leko au Club de Bruges

Un aller-retour à Paris a fait la différence : le récit du retour d'Ivan Leko au Club de Bruges

08:00
Saint-Trond surprend la Belgique : voici ce qui fait la différence cette saison

Saint-Trond surprend la Belgique : voici ce qui fait la différence cette saison

07:00
"J'ai donné quelques conseils à mes coéquipiers" : Arthur Vermeeren méfiant avant de retrouver l'Union

"J'ai donné quelques conseils à mes coéquipiers" : Arthur Vermeeren méfiant avant de retrouver l'Union

07:40
Mohamed Salah écarté du groupe de Liverpool : voici pourquoi

Mohamed Salah écarté du groupe de Liverpool : voici pourquoi

07:20
Jürgen Klopp ou Zinedine Zidane en route vers le Real Madrid ? Réunion de crise dans le club espagnol

Jürgen Klopp ou Zinedine Zidane en route vers le Real Madrid ? Réunion de crise dans le club espagnol

06:30
La Tribune 2 vient tout juste d'être inaugurée et... l'Antwerp évoque déjà la prochaine phase d'agrandissement

La Tribune 2 vient tout juste d'être inaugurée et... l'Antwerp évoque déjà la prochaine phase d'agrandissement

23:00
Le but égalisateur de l'Union contre La Gantoise devait-il être annulé ? Jonathan Lardot est très clair

Le but égalisateur de l'Union contre La Gantoise devait-il être annulé ? Jonathan Lardot est très clair

22:30
1
Bonne nouvelle pour Vincent Kompany : un cadre du Bayern tout proche d'un retour

Bonne nouvelle pour Vincent Kompany : un cadre du Bayern tout proche d'un retour

22:00
"Je ne veux pas penser à ça" : Vincent Kompany prudent avant d'affronter le Sporting

"Je ne veux pas penser à ça" : Vincent Kompany prudent avant d'affronter le Sporting

21:40
OFFICIEL : la FIFA prend une nouvelle mesure surprenante pour la Coupe du monde 2026

OFFICIEL : la FIFA prend une nouvelle mesure surprenante pour la Coupe du monde 2026

21:20
1
Westerlo remercie Anderlecht, deux Rouches récompensés : voici notre équipe type du week-end

Westerlo remercie Anderlecht, deux Rouches récompensés : voici notre équipe type du week-end

20:40
Totalement dingue : le match entre l'Égypte et l'Iran désigné "Pride Match"

Totalement dingue : le match entre l'Égypte et l'Iran désigné "Pride Match"

21:00
1
"Je viens de l'apprendre dans la presse" : le président de La Gantoise réagit au départ d'Ivan Leko

"Je viens de l'apprendre dans la presse" : le président de La Gantoise réagit au départ d'Ivan Leko

20:00
"On est très surpris" : La Gantoise réagit au départ d'Ivan Leko pour le Club de Bruges

"On est très surpris" : La Gantoise réagit au départ d'Ivan Leko pour le Club de Bruges

19:30
1
"On en a voulu plus que l'adversaire" : Gaëtan Englebert ravi après la victoire du RFC Liège contre Courtrai

"On en a voulu plus que l'adversaire" : Gaëtan Englebert ravi après la victoire du RFC Liège contre Courtrai

20:20
Championnat cherche buteur : vers un Taureau d'or au rabais ?

Championnat cherche buteur : vers un Taureau d'or au rabais ?

18:40
"Nous ne sommes pas là en spectateurs" : David Hubert veut croire en la qualification en Ligue des Champions

"Nous ne sommes pas là en spectateurs" : David Hubert veut croire en la qualification en Ligue des Champions

19:00
1
Ce fut bref : revirement de situation concernant l'avenir de Will Still

Ce fut bref : revirement de situation concernant l'avenir de Will Still

18:20
Malines avait soif de revanche contre Charleroi : "Ils se prenaient pour le Barça après leur succès en Coupe"

Malines avait soif de revanche contre Charleroi : "Ils se prenaient pour le Barça après leur succès en Coupe"

17:30
Séisme au Club de Bruges : Nicky Hayen viré, Ivan Leko le remplace !

Séisme au Club de Bruges : Nicky Hayen viré, Ivan Leko le remplace !

16:58
8
Sébastien Pocognoli en pleine crise : les Ultras de Monaco réclament du changement et vont passer à l'action

Sébastien Pocognoli en pleine crise : les Ultras de Monaco réclament du changement et vont passer à l'action

18:00
3
🎥 "Arrêter de parler et mettre les actes" : la victoire au Cercle n'a pas tout pardonné au Standard Interview

🎥 "Arrêter de parler et mettre les actes" : la victoire au Cercle n'a pas tout pardonné au Standard

16:40
Anderlecht passe à l'action : Olivier Renard a envoyé un scout en Italie avec une idée bien précise

Anderlecht passe à l'action : Olivier Renard a envoyé un scout en Italie avec une idée bien précise

16:20
Apte à jouer mais écarté du groupe : que se passe-t-il avec Julien Duranville au Borussia Dortmund ?

Apte à jouer mais écarté du groupe : que se passe-t-il avec Julien Duranville au Borussia Dortmund ?

15:30
Disparu des radars, l'ancien Rouche Noah Ohio fait volte-face : "La situation a bien changé en 15 jours"

Disparu des radars, l'ancien Rouche Noah Ohio fait volte-face : "La situation a bien changé en 15 jours"

15:00
🎥 Au Standard, Matthieu Epolo est devenu un vrai leader : "Je dis aux joueurs de célébrer quand on défend bien" Interview

🎥 Au Standard, Matthieu Epolo est devenu un vrai leader : "Je dis aux joueurs de célébrer quand on défend bien"

13:40
"Comme le fils que je n'ai jamais eu" : des retrouvailles émouvantes pour Rudi Garcia grâce aux Diables

"Comme le fils que je n'ai jamais eu" : des retrouvailles émouvantes pour Rudi Garcia grâce aux Diables

14:40
Sans club depuis début novembre, Will Still pourrait déjà avoir trouvé un nouveau défi

Sans club depuis début novembre, Will Still pourrait déjà avoir trouvé un nouveau défi

14:20
Officiel : deux joueurs du Club de Bruges sélectionnés pour la Coupe d'Afrique des Nations

Officiel : deux joueurs du Club de Bruges sélectionnés pour la Coupe d'Afrique des Nations

13:20
Un arbitre de renom pour l'Union en Ligue des Champions : le Club de Bruges n'en garde pas de bons souvenirs

Un arbitre de renom pour l'Union en Ligue des Champions : le Club de Bruges n'en garde pas de bons souvenirs

14:00
Le moment clé de la victoire contre Anderlecht ? L'entraîneur de Westerlo en est certain

Le moment clé de la victoire contre Anderlecht ? L'entraîneur de Westerlo en est certain

12:40
🎥 Swedberg a pu rentrer avec le ballon dans le but : le dribble qui a fait s'asseoir Thibaut Courtois

🎥 Swedberg a pu rentrer avec le ballon dans le but : le dribble qui a fait s'asseoir Thibaut Courtois

13:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 17
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 Standard Standard
Union SG Union SG 1-1 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 3-2 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 1-0 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 4-0 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 3-0 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved