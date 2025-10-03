Rien ne leur sera épargné : la lourde sanction de l'Union Belge au RWDM

Demain, le RWDM se déplacera à Eupen. Les Molenbeekois ont préparé la rencontre avec une bien mauvaise nouvelle.

Les derniers mois ont été éprouvants pour les supporters du RWDM Brussels. Entre la montée ratée en D1A, le départ de Yannick Ferrera, la bataille autour du changement de nom et la préparation sans entraîneur, rien n'a été épargné aux Bruxellois.

Sur le terrain, l'équipe souffle le chaud et le froid. Le weekend dernier, les hommes de Frédéric Frans ont retrouvé le goût de la victoire après trois défaites en quatre matchs. Demain, ils se rendront à Eupen avec un effectif décimé.

En ce sens, l'information tombée ce soir ne va pas améliorer la situation. Comme le rapporte Belga, la Commission des Licences de l’Union belge de football a imposé une interdiction de transfert au club. Les pensionnaires du Stade Edmond Machtens n’auraient pas fourni de preuves suffisantes pour le paiement de dettes fédérales et sociales.

Le transfert de Frederic Soelle Soelle toujours dans le viseur de l'Union Belge

Dans les faits, cela concerne le payement du transfert de Frederic Soelle Soelle en provenance de Malines. Pour l'heure, ni l'Union Belge ni les Malinois n'ont reçu de preuves que la somme a bien été versée. Concernant les cotisations sociales, c'est le paiement relatif à août 2025 qui est en cause.

En plus de l'interdiction de transfert, le RWDM est contraint d’inscrire deux joueurs de moins (hors U21) dans son effectif. Le club a également reçu une amende de 1750 euros.

Suis Eupen - RWDM Brussels en live sur Walfoot.be à partir de 20:00.

