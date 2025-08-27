Des surprises chez les Diables Rouges ? Cinq noms que Rudi Garcia pourrait sortir de son chapeau

La sélection de Rudi Garcia pour les matchs contre le Liechtenstein et le Kazakhstan sera révélée ce vendredi. Y verra-t-on des surprises ? Voici quelques pistes.

Il y a quelques mois de cela, Sacha Tavolieri révélait que le fameux "binational mystère" que Rudi Garcia tentait de rendre sélectionnable n'était autre que Sacha Boey (24 ans), arrière latéral du Bayern Munich. On ignore, à l'heure actuelle, où en est la situation administrative du Français de mère belge.





Si l'Union Belge, cependant, a obtenu le feu vert de la FIFA, on se doute que Garcia fera au plus vite appel au joueur du Bayern, monté au jeu lors du premier match de la saison et qui a obtenu beaucoup de temps de jeu lors de la Coupe du Monde des Clubs. Ce serait une sacrée surprise tout de même.

Il y a énormément de concurrence à son poste, et on sait déjà que les joueurs présents en juin dernier (Onana, Raskin, Tielemans, Mokio, De Bruyne et même Vanaken) ont de grandes chances d'être présents. Mais Mandela Keita aurait tort de ne pas croire à une nouvelle sélection, qui serait la première depuis 2023 et son époque anversoise.

Le médian défensif est titulaire avec Parme en Serie A et fait partie des valeurs sûres à son poste dans un championnat qui plait beaucoup à Rudi Garcia. À 23 ans, il a également un beau potentiel et pourrait encore décrocher un transfert intéressant. Un outsider crédible, surtout si une blessure survient.

Ce ne serait peut-être même pas une surprise (nous évoquions son cas récemment), mais Nathan Ngoy aurait fait un sacré bout de chemin en quelques semaines s'il devenait Diable Rouge ce vendredi. Son transfert du Standard au LOSC a jusqu'à présent tout du conte de fées avec une place de titulaire et de grosses prestations.

Ngoy fait également partie de ces binationaux que la République Démocratique du Congo pourrait tenter de nous "chiper", et évolue à un poste en déficit de qualité. Garcia cherche encore sa défense centrale : Nathan Ngoy peut-il y être testé ?

On le sait présélectionné, ce qui en fait d'ores et déjà un candidat par principe crédible. Mais Thorgan Hazard, auteur de quelques belles prestations en ce début de saison et qui montre par moments un niveau "diabolique", peut-il vraiment faire un retour en fanfare trois ans après sa dernière cap ?

Son expérience est un sacré argument, car le noyau de Garcia en manque un peu, d'autant plus maintenant que Lukaku manquera à l'appel. Hazard peut amener à ce groupe, et ses 47 caps lui donnent de la légitimité. Sur le plan sportif, sa polyvalence est un argument aussi. Et après tout, Belgique-Kazakhstan se joue... au Lotto Park.

Ignace Van der Brempt

Dans sa quête d'options aux backs, qui l'a poussé à aller chercher Diego Moreira et à envisager Sacha Boey, Rudi Garcia a peut-être également coché le nom d'Ignace Van der Brempt (23 ans), titulaire indiscutable à Côme qui a réussi son entame de saison avec une victoire (2-0) contre la Lazio. Un titulaire en Serie A à un poste en pénurie est inévitablement candidat.

Après une progression dans l'ombre avec le RB Salzbourg, Van der Brempt fait partie de ces jeunes talents belges qui explosent sans avoir vraiment été découverts par le public belge. Entendre son nom vendredi serait une petite surprise, mais certainement pas un choc.