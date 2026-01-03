🎥 Tielemans donne un assist... et le concurrent de Matz Sels se ridiculise

Aston Villa a battu Nottingham Forest ce samedi (3-1), et Matz Sels était une nouvelle fois sur le banc au coup d'envoi. Mais il est monté au jeu une fois le troisième but encaissé... et pourrait bien rester entre les perches.

Récemment, nous vous évoquions la situation compliquée de Matz Sels à Nottingham Forest : depuis plusieurs semaines et une petite blessure, le Diable Rouge a perdu sa place dans le onze de base de Sean Dyche.

Ce samedi, Sels était à nouveau sur le banc au profit de John Victor, le portier brésilien qui a les faveurs de l'entraîneur de Nottingham. Mais Victor a vécu une après-midi calamiteuse lors du déplacement à Aston Villa.

Matz Sels remplace John Victor

Alors que le score était de 2-1, le Brésilien est ainsi sorti loin, très loin de ses buts... et permis à John McGinn d'inscrire son deuxième but de la journée. Pour le détail, Youri Tielemans est à l'assist, même si c'est surtout la sortie totalement ratée de John Victor que l'on retiendra.

Dans la foulée de ce désastre, Victor est sorti, apparemment blessé mais également en larmes après sa grossière erreur. Matz Sels l'a dès lors remplacé et n'a plus encaissé, mais le mal était fait.





Reste désormais à voir si le n°1 de Nottingham Forest est réellement blessé, auquel cas Sels reprendra place entre les perches... et si Sean Dyche lui accordera encore sa confiance une fois rétabli.