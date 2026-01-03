📷 Un Youri Tielemans record : les chiffres de patron du Diable Rouge ce samedi

📷 Un Youri Tielemans record : les chiffres de patron du Diable Rouge ce samedi
Photo: © photonews

Youri Tielemans a offert un véritable récital ce samedi avec Aston Villa contre Nottingham Forest. Non seulement le Belge a délivré une passe décisive, mais il a aussi délivré plus de passes-clef que n'importe quel autre joueur cette saison en Premier League.

Aston Villa a dominé Nottingham Forest ce samedi en Premier League, et Youri Tielemans a donné l'assist sur le but du 3-1 inscrit par John McGinn. Un assist dont on se souviendra surtout pour la grossière erreur du portier de Nottingham, John Victor, sorti à des kilomètres de son but sans raison valable.

Mais le reste du match de Tielemans a été à l'avenant : le Belge a livré, sur le plan statistique, son meilleur match de la saison.

Il a ainsi délivré 32 "passes-clef" (soit des passes amenant un déséquilibre dans le jeu adverse), soit non seulement son record personnel... mais un record cette saison en Angleterre.

Avec cette victoire, Aston Villa, battu par Arsenal lors du match précédent, s'est bien repris et revient à 3 unités des Gunners qui se rendent à Bournemouth ce soir. 

Youri Tielemans est en grande forme cette saison avec Aston Villa, et ce après avoir manqué plusieurs semaines de compétition en raison d'une blessure au mollet. 

Aston Villa
Nottingham Forest
Youri Tielemans

