Les premiers matchs officiels de 2026 : on jouera bien en Belgique ce 3 janvier

Si les clubs professionnels sont bel et bien en trêve et s'apprêtent à rejoindre leur lieu de stage, les deux premières rencontres de l'année civile en Belgique se joueront ce samedi.

Ce n'est un secret pour personne : c'est la trêve hivernale pour les clubs professionnels belges. Là où d'autres championnats poursuivent leurs activités, la Pro League est en pause et reprendra à la mi-janvier.

Si les pensionnaires de la D1A et de la D1B s'apprêtent à rejoindre leur lieu de stage en vue de la semaine prochaine, les deux premiers matchs de l'année civile en Belgique se joueront ce samedi soir.

Et nous ne parlons pas ici de rencontres amicales, mais de vrais matchs officiels. Pour les trouver, il faut se tourner vers la D2 Amateurs, avec deux affiches qui valent le détour.

Les premiers matchs de l'année en Belgique, ce samedi soir

Dans le sud du pays, premièrement, le RCS Brainois (2e) recevra Binche (13e) à 20h00. Une rencontre importante, puisque Brainois pourrait revenir à la hauteur du Stade Verviétois en tête de la D2 ACFF en cas de victoire. Binche, de son côté, cherchera à accroître son avance de six points sur Aywaille et la zone rouge. Six autres affiches auront lieu ce dimanche.



Dans le nord du pays, c'est aussi l'un des favoris à la montée qui va relancer les hostilités : Heist (3e), qui recevra Tongres (13e), aussi à 20h00. Heist tentera de revenir à la hauteur de Bocholt, à cinq points du leader de D2 VV série B, Londerzeel. Il s'agit là d'un match reporté, la D2 VV reprenant réellement la semaine prochaine.