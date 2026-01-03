Les premiers matchs officiels de 2026 : on jouera bien en Belgique ce 3 janvier

Les premiers matchs officiels de 2026 : on jouera bien en Belgique ce 3 janvier

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Si les clubs professionnels sont bel et bien en trêve et s'apprêtent à rejoindre leur lieu de stage, les deux premières rencontres de l'année civile en Belgique se joueront ce samedi.

Ce n'est un secret pour personne : c'est la trêve hivernale pour les clubs professionnels belges. Là où d'autres championnats poursuivent leurs activités, la Pro League est en pause et reprendra à la mi-janvier.

Si les pensionnaires de la D1A et de la D1B s'apprêtent à rejoindre leur lieu de stage en vue de la semaine prochaine, les deux premiers matchs de l'année civile en Belgique se joueront ce samedi soir.

Et nous ne parlons pas ici de rencontres amicales, mais de vrais matchs officiels. Pour les trouver, il faut se tourner vers la D2 Amateurs, avec deux affiches qui valent le détour.

Les premiers matchs de l'année en Belgique, ce samedi soir

Dans le sud du pays, premièrement, le RCS Brainois (2e) recevra Binche (13e) à 20h00. Une rencontre importante, puisque Brainois pourrait revenir à la hauteur du Stade Verviétois en tête de la D2 ACFF en cas de victoire. Binche, de son côté, cherchera à accroître son avance de six points sur Aywaille et la zone rouge. Six autres affiches auront lieu ce dimanche.


Dans le nord du pays, c'est aussi l'un des favoris à la montée qui va relancer les hostilités : Heist (3e), qui recevra Tongres (13e), aussi à 20h00. Heist tentera de revenir à la hauteur de Bocholt, à cinq points du leader de D2 VV série B, Londerzeel. Il s'agit là d'un match reporté, la D2 VV reprenant réellement la semaine prochaine.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
D2 amateurs A
D2 amateurs A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
D2 amateurs B
D2 amateurs B Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KSK Heist
RCS Brainois

Plus de news

Loïs Openda en ballotage : le Liégeois va vivre des semaines cruciales à la Juventus

Loïs Openda en ballotage : le Liégeois va vivre des semaines cruciales à la Juventus

12:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/01: Vandenbergh - Bozhinov - Gigot

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/01: Vandenbergh - Bozhinov - Gigot

12:00
Un ancien Diable Rouge limogé de son nouveau poste d'entraîneur après six mois

Un ancien Diable Rouge limogé de son nouveau poste d'entraîneur après six mois

12:00
Pourquoi Koni De Winter entre dans un moment décisif... pour la Coupe du monde : "Les critiques m'ont blessé"

Pourquoi Koni De Winter entre dans un moment décisif... pour la Coupe du monde : "Les critiques m'ont blessé"

11:30
Près de trois mois de blessure : quand Zeno Debast fera-t-il son retour ?

Près de trois mois de blessure : quand Zeno Debast fera-t-il son retour ?

10:30
Viré après six mois, cette légende de la Pro League a manqué ses débuts comme entraîneur

Viré après six mois, cette légende de la Pro League a manqué ses débuts comme entraîneur

09:30
Avant Kerk et Janssen, l'Antwerp pourrait perdre un autre titulaire dès début janvier

Avant Kerk et Janssen, l'Antwerp pourrait perdre un autre titulaire dès début janvier

10:00
Parti de Belgique pour 8 M€, indésirable aujourd'hui : une belle opportunité pour les clubs de la Pro League

Parti de Belgique pour 8 M€, indésirable aujourd'hui : une belle opportunité pour les clubs de la Pro League

09:00
Grosse affiche pour Tom Saintfiet, beaucoup d'anciens de Pro League : la CAN entre dans le vif du sujet

Grosse affiche pour Tom Saintfiet, beaucoup d'anciens de Pro League : la CAN entre dans le vif du sujet

08:30
À 78 ans, Dick Advocaat vers un nouveau défi après la Coupe du monde ? "Qui voudrait encore de moi ?"

À 78 ans, Dick Advocaat vers un nouveau défi après la Coupe du monde ? "Qui voudrait encore de moi ?"

08:00
L'AC Milan reprend la tête : comment ont presté Alexis Saelemaekers et Koni De Winter ?

L'AC Milan reprend la tête : comment ont presté Alexis Saelemaekers et Koni De Winter ?

07:40
C'est encore très loin d'être gagné, mais...un Angulo pourrait en cacher un autre à Anderlecht

C'est encore très loin d'être gagné, mais...un Angulo pourrait en cacher un autre à Anderlecht

07:20
Jesper Fredberg n'avait pas visé dans le mille : le premier transfert sortant d'Anderlecht se précise

Jesper Fredberg n'avait pas visé dans le mille : le premier transfert sortant d'Anderlecht se précise

07:00
Près de sept millions dépensés mais aucune titularisation : Leko emmène un revenant en stage

Près de sept millions dépensés mais aucune titularisation : Leko emmène un revenant en stage

06:30
"J'ai rapidement compris" : l'anecdote marquante de David Hubert sur le tout jeune Kevin De Bruyne

"J'ai rapidement compris" : l'anecdote marquante de David Hubert sur le tout jeune Kevin De Bruyne

23:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/01: Batshuayi - Stassin - Raskin

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/01: Batshuayi - Stassin - Raskin

22:00
Il aurait même pu retourner en Angleterre : ces autres clubs qui ont tenté le coup pour Christian Benteke

Il aurait même pu retourner en Angleterre : ces autres clubs qui ont tenté le coup pour Christian Benteke

22:30
Officiel : Vincent Kompany joue un sale coup à Pep Guardiola et Manchester City

Officiel : Vincent Kompany joue un sale coup à Pep Guardiola et Manchester City

22:00
🎥 Quel sauvetage sur la ligne ! Jeremy Doku proche d'un but de classe mondiale pour son retour

🎥 Quel sauvetage sur la ligne ! Jeremy Doku proche d'un but de classe mondiale pour son retour

21:40
D'Eupen à Glasgow : un ancien bourreau du Standard en super forme aux côtés de Nicolas Raskin

D'Eupen à Glasgow : un ancien bourreau du Standard en super forme aux côtés de Nicolas Raskin

21:20
Ca va bouger en 2026 pour ces Belges... dès cet hiver ?

Ca va bouger en 2026 pour ces Belges... dès cet hiver ?

21:00
Officiel : un an et demi après son grave accident de voiture, Sofiane Kiyine fait son retour en D1 ACFF

Officiel : un an et demi après son grave accident de voiture, Sofiane Kiyine fait son retour en D1 ACFF

20:40
Sa fin de contrat en fait une cible privilégiée : l'Union sur la piste d'un ailier de Pro League

Sa fin de contrat en fait une cible privilégiée : l'Union sur la piste d'un ailier de Pro League

20:20
Officiel : un ancien homme de l'ombre d'Anderlecht nommé directeur sportif de la Juventus

Officiel : un ancien homme de l'ombre d'Anderlecht nommé directeur sportif de la Juventus

20:00
De retour là où tout a commencé : Igor De Camargo va retrouver un banc de touche en Belgique !

De retour là où tout a commencé : Igor De Camargo va retrouver un banc de touche en Belgique !

19:21
C'est presque bouclé : Anderlecht va laisser partir un jeune talent dans un autre club belge

C'est presque bouclé : Anderlecht va laisser partir un jeune talent dans un autre club belge

19:00
2
L'Union rêve du nouveau Undav : qui est Mateo Biondic ?

L'Union rêve du nouveau Undav : qui est Mateo Biondic ?

18:40
Critiqué en Belgique, Leandro Trossard est adoubé par Mikel Arteta à Arsenal : "Il crée des moments magiques"

Critiqué en Belgique, Leandro Trossard est adoubé par Mikel Arteta à Arsenal : "Il crée des moments magiques"

18:20
Marc Brys encore piqué par son successeur au Cameroun : "Comment pouvez-vous contester Eto'o ?"

Marc Brys encore piqué par son successeur au Cameroun : "Comment pouvez-vous contester Eto'o ?"

18:00
Malgré sa blessure, Mario Stroeykens pourrait toujours quitter Anderlecht en janvier

Malgré sa blessure, Mario Stroeykens pourrait toujours quitter Anderlecht en janvier

17:30
Le premier beau coup du mercato ? Le Club de Bruges vise un joueur... de l'Atlético de Madrid

Le premier beau coup du mercato ? Le Club de Bruges vise un joueur... de l'Atlético de Madrid

17:00
Ce candidat au top 6 perd deux joueurs pour deux mois... dont son capitaine

Ce candidat au top 6 perd deux joueurs pour deux mois... dont son capitaine

16:30
C'est presque fait : nouveau transfert "made in Union", qui va chercher un joueur de D4 !

C'est presque fait : nouveau transfert "made in Union", qui va chercher un joueur de D4 !

16:00
Christian Benteke, le choix des adieux forcés aux Diables Rouges

Christian Benteke, le choix des adieux forcés aux Diables Rouges

15:40
Après le renvoi de Frédéric Frans, le RWDM a choisi son entraîneur pour la fin de saison

Après le renvoi de Frédéric Frans, le RWDM a choisi son entraîneur pour la fin de saison

15:20
Ancien grand espoir du football belge, Luca Oyen va quitter Genk par la petite porte

Ancien grand espoir du football belge, Luca Oyen va quitter Genk par la petite porte

15:00

Plus de news

Les plus populaires

D2 amateurs A

 Journée 17
SV Oudenaarde SV Oudenaarde 09/01 Wetteren-Kwatrecht Wetteren-Kwatrecht
FC Lebbeke FC Lebbeke 10/01 Hoger Op Kalken Hoger Op Kalken
KV Malines KV Malines 10/01 FC Gullegem FC Gullegem
KV Diksmuide Oostende KV Diksmuide Oostende 10/01 Racing Club Gent Racing Club Gent
Mandel United Mandel United 10/01 Sp. Petegem Sp. Petegem
Westhoek Westhoek 11/01 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Harelbeke KRC Harelbeke 11/01 Hamme VW Hamme VW
KM Torhout KM Torhout 11/01 SV Oostkamp SV Oostkamp
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved