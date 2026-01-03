Nathan De Cat au Bayern Munich ? L'avis tranché de Vincent Mannaert sur le prodige d'Anderlecht

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Nathan De Cat au Bayern Munich ? L'avis tranché de Vincent Mannaert sur le prodige d'Anderlecht
Photo: © photonews
Nathan De Cat est très courtisé et doit faire les bons choix pour la suite de sa carrière. Vincent Mannaert lui a donné un conseil.

Nathan De Cat est le joueur le plus prometteur d’Anderlecht. Avec 20 matchs joués sur 20 cette saison, le jeune talent de Neerpede est devenu indispensable. Sa valeur marchande a explosé : 17 millions d’euros selon Transfermarkt.

Le conseil de Mannaert

Les rumeurs circulent et le Bayern Munich de Vincent Kompany s’était renseigné. Mais pour Vincent Mannaert, directeur technique de l’Union belge, partir maintenant serait une erreur. Il a été très clair sur le sujet sur Het Laatste Nieuws : "Si j’étais De Cat, je n’irais pas au Bayern Munich. À moins que Kompany ne s’engage à rester et qu’il ait un plan très clair pour lui."

En restant à Anderlecht, le Diablotin va gagner en maturité et enchaîner les minutes sur le terrain. C’est le meilleur moyen de se préparer physiquement et mentalement avant de tenter l’aventure dans un grand club européen.

L’objectif est d’éviter de faire les mêmes erreurs que d’autres jeunes partis trop tôt. Par exemple, Arthur Vermeeren avait quitté l’Antwerp pour rejoindre l’Atlético Madrid. Le Diable Rouge avait très peu joué sous Diego Simeone. Sa situation s’est améliorée avec son prêt à Marseille cette saison.


Anderlecht a intérêt à garder sa pépite encore un peu. De Cat a le temps de grandir et de progresser. Besnik Hasi pourrait construire l’équipe autour de lui dans les prochaines années.

Anderlecht
Nathan De Cat

