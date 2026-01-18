À peine arrivé, déjà patron : Radja Nainggolan a donné un précieux conseil au vestiaire du Patro

Radja Nainggolan a réussi ses débuts avec le Patro Eisden. Titulaire d'entrée, l'ancien Diable Rouge a joué un rôle important dans la victoire 1-0 face à Courtrai.

Radja Nainggolan a fait ses débuts avec le Patro Eisden Maasmechelen samedi soir, quelques jours après avoir signé son contrat. Le "Ninja" était titulaire pour cette rencontre et a été remplacé à trois minutes de la fin du match.

Du calme et de l'expérience au milieu de terrain

L'ancien Diable Rouge a laissé une très bonne impression dans le Limbourg. Il a soutenu l'équipe et a apporté beaucoup de sérénité au jeu. À quinze minutes de la fin, Leandro Rousseau a marqué l'unique but du match contre Courtrai, offrant la victoire 1-0 aux siens.

"On dit que le Patro est une équipe qui ne sait pas jouer au foot, mais je pense qu'on a montré aujourd'hui face au deuxième du classement qu'on peut produire du beau jeu", a déclaré Nainggolan au micro de Sporza.

Directement titulaire au Patro Eisden

Le milieu de terrain n'a pas dû attendre longtemps avant de jouer ses premières minutes. "Stijnen (l'entraîneur) me voulait sur le terrain. J'ai répondu : Pas de problème. Je suis prêt. Je n'avais pas échangé la moindre passe avec mes nouveaux coéquipiers, mais ça s'est très bien passé."



"J'avais dit à mes coéquipiers avant le match que je suis un joueur qui peut apporter un plus, mais que j'ai aussi besoin d'eux. J'ai essayé de faire en sorte que chacun se sente important, et c'est ce que je ferai toujours. Tout le monde a été très positif, que ce soit en défense ou en attaque", a conclu Nainggolan.