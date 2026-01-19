🎥 Quelle erreur d'arbitrage ! En France, la polémique du jour est causée par un défenseur hennuyer

Saint-Etienne s'est imposé 1-0 contre Clermont en Ligue 2. Vu la faute de main oubliée de Maximiliano Caufriez, on serait tenté d'écrire que c'est heureux pour l'arbitre.

Deux Belges étaient face-à-face en Ligue 2 lors de ce Saint-Etienne - Clermont. Côté stéphanois, Lucas Stassin était titulaire et s'est montré décisif pour la première fois depuis le mois d'octobre. Non pas avec un but, mais bien un assist qui vaut le détour.

Sa remise pour Augustine Boakye au milieu de deux défenseurs dans le rectangle est tout simplement parfaite, débouchant sur le seul but de la rencontre. Un certain soulagement après des semaines difficiles pour Stassin.

Dans le camp d'en face, Maximiliano Caufriez a débuté la rencontre sur le banc. Il est monté à 20 minutes du terme et a paradoxalement plus donné de grain à moudre aux médias français.

Un penalty gros comme une maison

En cause, une faute de main particulièrement évidente...qui n'a pas été sanctionnée. Malgré le mouvement du bras bien loin d'être le long du corps, l'ASSE n'a pas hérité d'un penalty. Le natif de Saint-Ghislain s'en est très bien sorti.





L'ancien défenseur de Beveren, Valence et du Spartak Moscou, qui n'est autre que le cousin de Selim Amallah, se remet d'une entorse à la cheville qui l'a tenu écarté des terrains depuis le mois d'octobre.