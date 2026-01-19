Amadou Onana annonce une grande nouvelle : "Ça montre ce qui est vraiment important dans la vie"

Généralement assez discret sur sa vie privée, Amadou Onana a annoncé une bonne nouvelle au micro de la RTBF : le Diable Rouge est devenu papa.

"Je l’annonce maintenant, je suis devenu papa il y a un mois", a-t-il révélé. "Une bonne nouvelle. C’est un petit garçon, il va bien. La maman va bien. Tout se passe super bien."

Un événement qui change la vie d'Amadou Onana

Cela change évidemment la vie du Diable Rouge : "Ça change beaucoup de choses. Ça montre ce qui est vraiment important dans la vie. Le regard que je porte sur ce nouveau rôle, c’est que j’apprends beaucoup au jour le jour, mais je profite de chaque moment."

C’est une très chouette nouvelle pour le milieu défensif à quelques mois de la Coupe du monde 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Malheureusement, il est actuellement blessé à l’ischio et a manqué les trois derniers matchs de Premier League.

Aston Villa s’est d’ailleurs incliné dimanche face à Everton sur le score de 0-1. Une défaite difficile à avaler pour les Villains, qui pouvaient dépasser Manchester City au classement en cas de succès ou de match nul et prendre la seconde place.



Ce jeudi, Aston Villa se déplacera en Turquie. Le club anglais affrontera le Fenerbahçe en Europa League. Au classement de la phase de ligue, les hommes d’Unai Emery sont actuellement troisièmes avec 15 unités sur 18 possibles.