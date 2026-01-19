"Déjà à ce moment-là, il m'avait dit" : l'anecdote de Harry Kane sur ses premiers mots échangés avec Kompany

Actuellement en très grande forme, le Bayern de Vincent Kompany impressionne par ses larges victoires. Le buteur bavarois Harry Kane s'est exprimé à propos de son entraîneur et de son ambition de toujours vouloir plus de buts.

Une volonté de toujours marquer plus qui n'est pas nouvelle. Harry Kane se souvient de ses premiers mots échangés avec l'entraîneur belge : "Je me souviens de mon premier appel téléphonique avec l’entraîneur lorsqu’il a pris ses fonctions au Bayern. Déjà à ce moment-là, il m’avait dit que nous serions impitoyables avec tous nos adversaires."

Une mentalité apportée par Vincent Kompany

"C’est la mentalité que le coach a apportée ici. Dès le premier instant, il a dit : si nous avons un but d’avance, nous irons chercher le deuxième. Et si nous en avons trois, nous irons pour le quatrième", poursuit-il.

"C’est notre état d’esprit. Cela se voit déjà dans notre manière de nous entraîner. Il y a une vraie concurrence – et nous la transposons sur le terrain lors des matchs", conclut le buteur au micro du Bild.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Harry Kane a bien suivi la notion de toujours vouloir marquer le plus possible. Après 28 matchs toutes compétitions confondues, l’Anglais a déjà planté 32 buts.



Ce mercredi, les Bavarois reçoivent l’Union Saint-Gilloise. Face à la formation belge, une nouvelle fois, aucun cadeau ne sera fait. Les Unionistes se devront d’être solides s’ils veulent éviter une lourde défaite.