"J'ai ressenti quelque chose à l'adducteur" : passeur décisif, Alexis Saelemaekers s'est confié après le match

Alexis Saelemaekers s'est exprimé au micro de DAZN après son match réussi face à Lecce (1-0) et sa passe décisive pour Niclas Füllkrug. Le joueur belge était soulagé d'avoir pris les trois points.

Dans un match assez ennuyeux, l’AC Milan s’est finalement imposé sur le score de 1-0 face à Lecce. Un centre millimétré d’Alexis Saelemaekers à la 76e minute de jeu pour Niclas Füllkrug a permis aux Milanais de s’imposer sur le plus petit score. Buteur, l’Allemand a été élu homme du match, mais voir le Diable Rouge remporter ce trophée aurait été loin d’être un scandale.

"J’essaie de donner le meilleur pour l’équipe et aujourd’hui, la passe décisive est venue", raconte le Diable Rouge, qui a enchaîné les passes vers l'avant dans cette rencontre. Cet assist vient récompenser un match solide de sa part.

Quant à sa sortie à dix minutes du terme, il s’agit d’une simple mesure de précaution : "J’ai ressenti quelque chose à l’adducteur, donc je n’ai pas pris de risques parce que c’était la fin du match et je ne voulais pas mettre l’équipe en difficulté. Je préfère qu’un joueur à 100 % entre et fasse la différence."

Alexis Saelemaekers à propos de Niclas Füllkrug

Le joueur belge s’est aussi exprimé à propos de son coéquipier Niclas Füllkrug, buteur pour la première fois en Serie A depuis sa signature à Milan en prêt : "On sait à quel point Nic est incroyable en tant qu’attaquant. Il l’a déjà prouvé par le passé. Avoir un avant-centre comme lui est important et nous sommes heureux de l’avoir avec nous."

Le prochain match de l’AC Milan aura lieu ce dimanche. Celui-ci sera particulier pour Alexis Saelemaekers puisqu’il retournera au Stade Olympique de Rome pour affronter son ancienne équipe, la Roma, pour le compte de la 22e journée de Serie A.



