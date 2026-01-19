Romelu Lukaku toujours plus proche du grand retour

Romelu Lukaku toujours plus proche du grand retour
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Romelu Lukaku est de retour à l'entraînement avec le Napoli. Il ne devrait pas tarder à retrouver les terrains de Serie A.

Tout récemment, dans une interview conjointe avec Marc Coucke accordée à Het Laatste Nieuws, Romelu Lukaku (32 ans) donnait de ses nouvelles sur le plan physique, reconnaissant que les derniers mois avaient été "un enfer" mais qu'il allait désormais bien mieux.

Et visiblement, il n'a pas menti. En Italie, la bonne nouvelle se répand : Lukaku est de retour à l'entraînement. "Romelu s'entraîne avec le groupe depuis 2-3 jours", révèle Raffaele Canonico, journaliste pour la chaîne de radio Radio CRC, qui travaille avec le Napoli

Lukaku très bientôt de retour, De Bruyne pas encore 

"Il est rétabli. Ce sera au coach de décider quand, après une si longue blessure, il pourra jouer. Mais si un joueur peut prendre place sur le banc, il peut jouer", pointe Canonico. Cette semaine, Naples se rend à Copenhague en Ligue des Champions.

A priori, Romelu Lukaku devrait donc faire le déplacement avec le groupe, sans qu'on puisse être certain qu'il jouera.


Concernant Kevin De Bruyne, rien de neuf : comme prévu, il devrait faire son retour fin février - début mars à l'entraînement. Reste à voir s'il rejouera assez vite et sera suffisamment rétabli pour, ensuite, accompagner la Belgique aux USA pour les matchs amicaux de mars prochain. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis FC Copenhague - Napoli en live sur Walfoot.be à partir de 21:00 (20/01).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Napoli
FC Copenhague

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/01: Goore - Nguene - Yaya Guindo

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/01: Goore - Nguene - Yaya Guindo

22:00
Le Beerschot frappe fort et s'offre l'une des sensations de la Coupe du Monde U20

Le Beerschot frappe fort et s'offre l'une des sensations de la Coupe du Monde U20

22:00
Jonathan Lardot répond à Coosemans : "Chacun devrait se concentrer sur sa propre performance..."

Jonathan Lardot répond à Coosemans : "Chacun devrait se concentrer sur sa propre performance..."

21:40
Son entrée contre Anderlecht a changé le match : un attaquant gantois est courtisé

Son entrée contre Anderlecht a changé le match : un attaquant gantois est courtisé

21:20
1
Après Bertaccini et Oumar Diouf, le RFC Liège tient encore un attaquant taillé pour la D1A

Après Bertaccini et Oumar Diouf, le RFC Liège tient encore un attaquant taillé pour la D1A

20:40
Bientôt hors du top 10 ? Les Diables Rouges perdent une place au classement FIFA

Bientôt hors du top 10 ? Les Diables Rouges perdent une place au classement FIFA

20:20
"Ce ne sera pas facile de m'en remettre" : Brahim Diaz se confie après son terrible raté en finale de la CAN

"Ce ne sera pas facile de m'en remettre" : Brahim Diaz se confie après son terrible raté en finale de la CAN

20:00
Un ancien coéquipier de Marco Ilaimaharitra surpris : "J'avais parié qu'il prendrait une carte rouge"

Un ancien coéquipier de Marco Ilaimaharitra surpris : "J'avais parié qu'il prendrait une carte rouge"

19:40
Le penalty sifflé contre Anderlecht...à cause d'Hein Vanhaezebrouck ? Il répond à Colin Coosemans

Le penalty sifflé contre Anderlecht...à cause d'Hein Vanhaezebrouck ? Il répond à Colin Coosemans

19:20
Charleroi et la RAAL au premier plan : notre équipe type de la 21e journée de Pro League Analyse

Charleroi et la RAAL au premier plan : notre équipe type de la 21e journée de Pro League

19:00
OFFICIEL : le Standard tient son nouvel attaquant

OFFICIEL : le Standard tient son nouvel attaquant

18:40
Opération choc contre un groupe d'Ultras : "Le club refuse que ses supporters soient stigmatisés de la sorte"

Opération choc contre un groupe d'Ultras : "Le club refuse que ses supporters soient stigmatisés de la sorte"

18:20
🎥 Lucas Stassin (joliment) décisif pour la première fois depuis octobre : le témoignage poignant de son père

🎥 Lucas Stassin (joliment) décisif pour la première fois depuis octobre : le témoignage poignant de son père

18:00
Le Standard, victime préférée d'Antoine Bernier : "À chaque fois que j'ai marqué contre eux,..."

Le Standard, victime préférée d'Antoine Bernier : "À chaque fois que j'ai marqué contre eux,..."

17:40
1
Un jeune buteur belge a fait ses débuts en championnat avec sa nouvelle équipe

Un jeune buteur belge a fait ses débuts en championnat avec sa nouvelle équipe

17:20
"Charleroi n'a pas joué un football spécial" : les regrets de Dennis Ayensa après la défaite du Standard Interview

"Charleroi n'a pas joué un football spécial" : les regrets de Dennis Ayensa après la défaite du Standard

16:40
🎥 Avec un clin d'oeil à Ilaimaharitra : le geste moqueur de Patrick Pflücke aux supporters du Standard

🎥 Avec un clin d'oeil à Ilaimaharitra : le geste moqueur de Patrick Pflücke aux supporters du Standard

17:00
1
🎥 Quelle erreur d'arbitrage ! En France, la polémique du jour est causée par un défenseur hennuyer

🎥 Quelle erreur d'arbitrage ! En France, la polémique du jour est causée par un défenseur hennuyer

16:20
Promise David veut faire taire ses détracteurs : "Tout le monde a été méchant avec moi en début de saison" Réaction

Promise David veut faire taire ses détracteurs : "Tout le monde a été méchant avec moi en début de saison"

15:40
1
Ce Charleroi-là doit-il viser ouvertement le top 6 ? "C'est vrai qu'on s'est rapproché au classement, mais..."

Ce Charleroi-là doit-il viser ouvertement le top 6 ? "C'est vrai qu'on s'est rapproché au classement, mais..."

16:00
Première offre formulée : Charleroi passe à l'attaque pour renforcer son flanc droit

Première offre formulée : Charleroi passe à l'attaque pour renforcer son flanc droit

14:40
Officiel : La Louvière acte son deuxième départ du mercato

Officiel : La Louvière acte son deuxième départ du mercato

15:20
🎥 Les images qui ont fait peur à l'Union : Ousseynou Niang évacué dans un sale état avant la finale de la CAN

🎥 Les images qui ont fait peur à l'Union : Ousseynou Niang évacué dans un sale état avant la finale de la CAN

15:00
Marco Ilaimaharitra contrarié par celui qu'il a pris sous son aile à Charleroi : "Bizarre de jouer contre lui" Réaction

Marco Ilaimaharitra contrarié par celui qu'il a pris sous son aile à Charleroi : "Bizarre de jouer contre lui"

14:20
1
Romelu Lukaku est clair sur un point concernant Anderlecht : "Ça, on ne va plus le laisser arriver"

Romelu Lukaku est clair sur un point concernant Anderlecht : "Ça, on ne va plus le laisser arriver"

12:00
Dante Vanzeir révèle ce dont il a besoin pour retrouver son meilleur niveau au Cercle de Bruges

Dante Vanzeir révèle ce dont il a besoin pour retrouver son meilleur niveau au Cercle de Bruges

14:00
Officiel : un nouvel amical pour les Diables Rouges...face à un adversaire qui hante encore Romelu Lukaku

Officiel : un nouvel amical pour les Diables Rouges...face à un adversaire qui hante encore Romelu Lukaku

13:40
3
🎥 Un Matz Sels des grands soirs permet à Nottingham de tenir Arsenal en échec : "Je suis vraiment heureux"

🎥 Un Matz Sels des grands soirs permet à Nottingham de tenir Arsenal en échec : "Je suis vraiment heureux"

13:20
Trois mois et puis s'en va : un cadre de l'Olympic Charleroi file en Colombie

Trois mois et puis s'en va : un cadre de l'Olympic Charleroi file en Colombie

13:00
"Cela ne devrait pas arriver, mais..." : un ancien arbitre donne son avis sur le penalty accordé à La Gantoise

"Cela ne devrait pas arriver, mais..." : un ancien arbitre donne son avis sur le penalty accordé à La Gantoise

12:40
2
L'Antwerp est tombé dans le piège de Dender, la lanterne rouge : les explications de Joseph Oosting

L'Antwerp est tombé dans le piège de Dender, la lanterne rouge : les explications de Joseph Oosting

12:20
En 30 minutes, Teddy Teuma a déjà montré tout ce qu'il pouvait apporter au Standard Analyse

En 30 minutes, Teddy Teuma a déjà montré tout ce qu'il pouvait apporter au Standard

11:40
Amadou Onana annonce une grande nouvelle : "Ça montre ce qui est vraiment important dans la vie"

Amadou Onana annonce une grande nouvelle : "Ça montre ce qui est vraiment important dans la vie"

11:20
Anderlecht décimé : Besnik Hasi déplore de nombreuses blessures

Anderlecht décimé : Besnik Hasi déplore de nombreuses blessures

10:40
1
OFFICIEL : un entraîneur belge est licencié près de deux ans après ses débuts en tant que T1

OFFICIEL : un entraîneur belge est licencié près de deux ans après ses débuts en tant que T1

11:00
1
"Ce ne sont pas les valeurs du foot que j'aime" : Albert énervé suite aux provocations envers Ilaimaharitra

"Ce ne sont pas les valeurs du foot que j'aime" : Albert énervé suite aux provocations envers Ilaimaharitra

10:00
5

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 7
Kairat Almaty Kairat Almaty 20/01 FC Bruges FC Bruges
Bodo Glimt Bodo Glimt 20/01 Manchester City Manchester City
FC Copenhague FC Copenhague 20/01 Napoli Napoli
Real Madrid Real Madrid 20/01 Monaco Monaco
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 20/01 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Tottenham Tottenham 20/01 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Villarreal Villarreal 20/01 Ajax Ajax
Sporting Portugal Sporting Portugal 20/01 PSG PSG
Inter Inter 20/01 Arsenal Arsenal
Galatasaray Galatasaray 21/01 Atlético Madrid Atlético Madrid
FK Qarabag FK Qarabag 21/01 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
Bayern Munich Bayern Munich 21/01 Union SG Union SG
Newcastle Utd Newcastle Utd 21/01 PSV PSV
Chelsea Chelsea 21/01 Pafos FC Pafos FC
Marseille Marseille 21/01 Liverpool Liverpool
Juventus Juventus 21/01 SL Benfica SL Benfica
Atalanta Atalanta 21/01 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Slavia Prague Slavia Prague 21/01 FC Barcelone FC Barcelone
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved