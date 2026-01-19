Romelu Lukaku toujours plus proche du grand retour

Romelu Lukaku est de retour à l'entraînement avec le Napoli. Il ne devrait pas tarder à retrouver les terrains de Serie A.

Tout récemment, dans une interview conjointe avec Marc Coucke accordée à Het Laatste Nieuws, Romelu Lukaku (32 ans) donnait de ses nouvelles sur le plan physique, reconnaissant que les derniers mois avaient été "un enfer" mais qu'il allait désormais bien mieux.

Et visiblement, il n'a pas menti. En Italie, la bonne nouvelle se répand : Lukaku est de retour à l'entraînement. "Romelu s'entraîne avec le groupe depuis 2-3 jours", révèle Raffaele Canonico, journaliste pour la chaîne de radio Radio CRC, qui travaille avec le Napoli.

Lukaku très bientôt de retour, De Bruyne pas encore

"Il est rétabli. Ce sera au coach de décider quand, après une si longue blessure, il pourra jouer. Mais si un joueur peut prendre place sur le banc, il peut jouer", pointe Canonico. Cette semaine, Naples se rend à Copenhague en Ligue des Champions.

A priori, Romelu Lukaku devrait donc faire le déplacement avec le groupe, sans qu'on puisse être certain qu'il jouera.



Concernant Kevin De Bruyne, rien de neuf : comme prévu, il devrait faire son retour fin février - début mars à l'entraînement. Reste à voir s'il rejouera assez vite et sera suffisamment rétabli pour, ensuite, accompagner la Belgique aux USA pour les matchs amicaux de mars prochain.