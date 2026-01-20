Bonne nouvelle pour Kevin De Bruyne : Naples annonce une date de retour

Romelu Lukaku est de retour à l'entraînement avec Naples. Et pour Kevin De Bruyne ? Le club a donné des nouvelles.

Romelu Lukaku est de nouveau disponible avec Naples après plusieurs mois d'absence. Le Diable Rouge a fait le voyage à Copenhague avec son équipe, mais il ne devrait jouer que quelques minutes maximum. Idéalement, il ne montera pas sur le terrain pour ce match.

Pourtant, son retour est prévu pour très bientôt. Mais qu'en est-il de Kevin De Bruyne pendant ce temps ? Le milieu de terrain avait donné quelques nouvelles ces dernières semaines, mais ça ne nous a pas permis d'y voir plus clair.

De prognose is dat hij eind februari of begin maart opnieuw volledig met de groep kan trainen

"La revalidation de De Bruyne se déroule comme prévu", a précisé Raffaele Canonico, le responsable du staff médical de Naples. Selon ses prévisions, il pourra recommencer à s'entraîner avec le groupe fin février ou début mars.

En clair, De Bruyne ne devrait pas retrouver les terrains avant la mi-avril au plus tôt. Dans le meilleur des cas, il lui restera un mois, car le championnat italien se termine fin mai, pour retrouver du rythme avant la Coupe du Monde.



Le milieu de terrain des Diables Rouges s'était gravement blessé en octobre dernier, victime d'une déchirure musculaire à l'ischio-jambier droit. Il a dû être opéré et travaille depuis ce jour pour préparer son retour.