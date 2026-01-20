Colin Coosemans s'est-il tiré une balle dans le pied ? Olivier Renard ne compte pas s'arrêter là

Justin Heekeren est le nouveau gardien d'Anderlecht. Le portier allemand arrive pour concurrencer Colin Coosemans.

Anderlecht a recruté Justin Heekeren en provenance du FC Schalke 04. L'Allemand remplace Mads Kikkenborg dans l'effectif. Il aura l'occasion de se battre pour une place de titulaire durant la préparation estivale.

L'arrivée de Heekeren ne signifie pas que la recherche d'un nouveau gardien est terminée pour Olivier Renard. Bien au contraire, Anderlecht souhaite recruter un autre portier cet hiver.

Colin Coosemans s'est-il mis hors jeu ?

Colin Coosemans ne décidera qu'après le mercato hivernal s'il prolonge son contrat à Anderlecht. Autrement dit, il attend de voir qui sera recruté avant de se prononcer.

Cette façon de faire ne fait pas l'unanimité au Lotto Park. Coosemans pense à son avenir, certes, mais en reportant sa décision, il met son club dans une position délicate.

Immédiatement disponible et venant du championnat belge



Les noms de Tobe Leysen, Marcos Peano et Macho Miras restent sur la liste de Renard. Mais il faudra qu'une ouverture financière se présente pour que le directeur sportif accélère les choses.