Dans la lignée de Maxim De Cuyper et Tuur Rommens ? Westerlo a trouvé son nouveau latéral gauche en France

Westerlo aurait trouvé le remplaçant de Tuur Rommens, transféré aux Glasgow Rangers, en la personne de Dylan Ourega. Le latéral gauche français de 21 ans s'apprête à quitter Guingamp et aurait déjà trouvé un accord avec le club campinois.

Westerlo se montre particulièrement actif depuis l’ouverture du mercato hivernal, il y a deux semaines. Le club campinois a déjà enregistré deux arrivées ainsi que trois départs au sein de son noyau de l’équipe première.

Dans le sens des arrivées, les pensionnaires du Kuipje ont d’abord renforcé leurs rangs avec l’ailier droit japonais Shunsuke Saito, avant d’attirer Naoufal Bohamdi-Kamoni en provenance du RSCA Futures.

Côté départs, Westerlo s’est séparé d’Antonito Cordero, retourné prématurément à Newcastle d'où il était prêté, ainsi que d’Adedire Mebude. Mais le mouvement le plus marquant reste celui de Tuur Rommens, titulaire indiscutable, transféré aux Glasgow Rangers pour un montant avoisinant les 3,5 millions d’euros.

Westerlo a trouvé le remplaçant de Tuur Rommens

Pour pallier ce départ, le club campinois serait sur le point de finaliser l’arrivée de son remplaçant. Selon les informations du spécialiste des transferts Sacha Tavolieri, un accord aurait été trouvé avec l’En Avant Guingamp pour le transfert de Dylan Ourega.



Titulaire en Ligue 2 cette saison, le latéral gauche français de 21 ans, formé au FC Metz, dispose d’un profil offensif particulièrement apprécié à Westerlo. Le club avait déjà révélé à ce poste Maxim De Cuyper, avant de permettre l’explosion de Tuur Rommens. Un contrat courant jusqu’en 2030 attendrait le joueur, actuellement valorisé à environ 500 000 euros selon le site de référence Transfermarkt.