La RAAL La Louvière ne réinscrira pas son équipe U23 en D3 ACFF la saison prochaine et détaille ses raisons

Il n'y aura pas d'équipe U23 des Loups en D3 ACFF la saison prochaine. Le club louviérois a décidé de se recentrer sur ses U21, qui évolueront dans le championnat Elite afin de mieux préparer les jeunes talents aux compétitions professionnelles.

Cette saison, l'équipe B de la RAAL La Louvière occupe la septième place en D3 ACFF. Le maintien est donc assuré, mais le club louviérois a toutefois décidé de ne pas réinscrire son équipe la saison prochaine.

"Après une analyse approfondie en interne, la RAAL a décidé de ne pas inscrire son équipe U23 pour la saison 2026/27 en D3 ACFF. Les raisons de ce choix stratégique sont avant tout sportives et visent à améliorer la post-formation de nos jeunes", a déclaré le club dans un communiqué officiel, avant d’expliquer son choix.

"Notre club va se recentrer sur ses U21, dont certains joueurs faisaient déjà partie des U23. Contrairement aux U23, les U21 évoluent dans un championnat Elite, ce qui permet à nos jeunes talents d’affronter d’autres équipes d’élite et de côtoyer des joueurs formés et destinés aux championnats professionnels en Belgique."

"Par ailleurs, de nombreuses équipes, dont la nôtre, font évoluer des joueurs professionnels en championnat Elite lors d’un retour de blessure ou afin de leur permettre de gagner du temps de jeu. Cela ne peut que contribuer à parfaire la formation des joueurs U21", poursuit le communiqué.



Enfin, le directeur de la Wolves Academy, Vincent Bongiovanni, s’est exprimé sur cette décision. "Nous souhaitons le meilleur pour la formation de nos jeunes, ce qui peut impliquer de faire des choix stratégiques. Nous voulons prendre le temps de former un maximum de jeunes en Elites et de les faire évoluer", a-t-il déclaré.