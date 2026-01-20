La RAAL La Louvière ne réinscrira pas son équipe U23 en D3 ACFF la saison prochaine et détaille ses raisons

La RAAL La Louvière ne réinscrira pas son équipe U23 en D3 ACFF la saison prochaine et détaille ses raisons
Photo: © photonews
Deviens fan de RAAL La Louvière! 48

Il n'y aura pas d'équipe U23 des Loups en D3 ACFF la saison prochaine. Le club louviérois a décidé de se recentrer sur ses U21, qui évolueront dans le championnat Elite afin de mieux préparer les jeunes talents aux compétitions professionnelles.

Cette saison, l'équipe B de la RAAL La Louvière occupe la septième place en D3 ACFF. Le maintien est donc assuré, mais le club louviérois a toutefois décidé de ne pas réinscrire son équipe la saison prochaine.

"Après une analyse approfondie en interne, la RAAL a décidé de ne pas inscrire son équipe U23 pour la saison 2026/27 en D3 ACFF. Les raisons de ce choix stratégique sont avant tout sportives et visent à améliorer la post-formation de nos jeunes", a déclaré le club dans un communiqué officiel, avant d’expliquer son choix.

"Notre club va se recentrer sur ses U21, dont certains joueurs faisaient déjà partie des U23. Contrairement aux U23, les U21 évoluent dans un championnat Elite, ce qui permet à nos jeunes talents d’affronter d’autres équipes d’élite et de côtoyer des joueurs formés et destinés aux championnats professionnels en Belgique."

Pas d'équipe B de la RAAL en D3 ACFF la saison prochaine

"Par ailleurs, de nombreuses équipes, dont la nôtre, font évoluer des joueurs professionnels en championnat Elite lors d’un retour de blessure ou afin de leur permettre de gagner du temps de jeu. Cela ne peut que contribuer à parfaire la formation des joueurs U21", poursuit le communiqué.


Enfin, le directeur de la Wolves Academy, Vincent Bongiovanni, s’est exprimé sur cette décision. "Nous souhaitons le meilleur pour la formation de nos jeunes, ce qui peut impliquer de faire des choix stratégiques. Nous voulons prendre le temps de former un maximum de jeunes en Elites et de les faire évoluer", a-t-il déclaré.

    Commentaire
    Corrigeer
    Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

    Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
    Jupiler Pro League
    Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
    RAAL La Louvière

    Plus de news

    Le Club de Bruges fait le boulot contre le Kairat et peut encore rêver d'une qualification pour les barrages

    Le Club de Bruges fait le boulot contre le Kairat et peut encore rêver d'une qualification pour les barrages

    18:24
    Une transparence rare : Radja Nainggolan révèle son salaire au Patro et l'indemnité dérisoire versée à Lokeren

    Une transparence rare : Radja Nainggolan révèle son salaire au Patro et l'indemnité dérisoire versée à Lokeren

    18:00
    Libre, Béni Badibanga (ex-Standard, RAAL, Mouscron) a trouvé un nouveau club

    Libre, Béni Badibanga (ex-Standard, RAAL, Mouscron) a trouvé un nouveau club

    16:30
    Blessure confirmée pour l'un, précaution pour l'autre : nouvelles contrastées de l'infirmerie d'Anderlecht

    Blessure confirmée pour l'un, précaution pour l'autre : nouvelles contrastées de l'infirmerie d'Anderlecht

    17:00
    Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/01: Badibanga - Tytens - Mortensen

    Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/01: Badibanga - Tytens - Mortensen

    16:30
    L'Union outsider, mais pas battue d'avance au Bayern : "On s'est toujours battus contre plus riche que nous"

    L'Union outsider, mais pas battue d'avance au Bayern : "On s'est toujours battus contre plus riche que nous"

    16:00
    Gustav Mortensen a signé au Standard : Lyngby recrute son remplaçant... au Club de Bruges

    Gustav Mortensen a signé au Standard : Lyngby recrute son remplaçant... au Club de Bruges

    15:30
    Officiel : Oumar Diouf quitte le RFC Liège pour la D1A et devient le transfert record des Sang & Marine

    Officiel : Oumar Diouf quitte le RFC Liège pour la D1A et devient le transfert record des Sang & Marine

    15:03
    Son club fait monter les enchères : Genk aimerait lancer son mercato mais voit sa première offre rejetée

    Son club fait monter les enchères : Genk aimerait lancer son mercato mais voit sa première offre rejetée

    14:00
    Ivan Leko déjà en danger au Club de Bruges ?

    Ivan Leko déjà en danger au Club de Bruges ?

    14:30
    Rencontre cruciale pour le Standard et Charleroi en vue du top 6 : voici les arbitres de la 22e journée

    Rencontre cruciale pour le Standard et Charleroi en vue du top 6 : voici les arbitres de la 22e journée

    13:00
    C'est fait : le Sporting d'Anderlecht officialise déjà le remplaçant de Mads Kikkenborg

    C'est fait : le Sporting d'Anderlecht officialise déjà le remplaçant de Mads Kikkenborg

    13:30
    L'une des révélations de la fin de saison en Jupiler Pro League ? "J'attendais ça depuis longtemps"

    L'une des révélations de la fin de saison en Jupiler Pro League ? "J'attendais ça depuis longtemps"

    12:20
    C'est officiel : Karel Geraerts et Reims s'offrent un joueur de La Gantoise

    C'est officiel : Karel Geraerts et Reims s'offrent un joueur de La Gantoise

    12:40
    La dure réalité de la défaite d'Anderlecht à Gand : un scénario inévitable et récurrent

    La dure réalité de la défaite d'Anderlecht à Gand : un scénario inévitable et récurrent

    11:40
    1
    "De nombreuses demandes" : le Diable Rouge Arne Engels pourrait quitter le Celtic Glasgow

    "De nombreuses demandes" : le Diable Rouge Arne Engels pourrait quitter le Celtic Glasgow

    12:00
    C'est officiel : premier départ de l'hiver au Sporting d'Anderlecht

    C'est officiel : premier départ de l'hiver au Sporting d'Anderlecht

    11:20
    1
    Pourquoi la direction du Club de Bruges ne sera pas présente avec le groupe au Kazakhstan

    Pourquoi la direction du Club de Bruges ne sera pas présente avec le groupe au Kazakhstan

    11:00
    Après six mois à Sunderland, déjà un transfert de premier plan pour Noah Sadiki ?

    Après six mois à Sunderland, déjà un transfert de premier plan pour Noah Sadiki ?

    10:30
    Visite médicale ce mardi matin : le premier transfert hivernal d'Anderlecht en approche

    Visite médicale ce mardi matin : le premier transfert hivernal d'Anderlecht en approche

    10:00
    2
    Un groupe de supporters de Charleroi a tenté d'attaquer les cars des fans du Standard avant le choc wallon !

    Un groupe de supporters de Charleroi a tenté d'attaquer les cars des fans du Standard avant le choc wallon !

    09:00
    Le Racing Genk va-t-il céder un attaquant... à son futur adversaire ?

    Le Racing Genk va-t-il céder un attaquant... à son futur adversaire ?

    09:30
    Blessure confirmée pour Casper Nielsen : la durée d'indisponibilité du médian des Rouches est connue

    Blessure confirmée pour Casper Nielsen : la durée d'indisponibilité du médian des Rouches est connue

    08:00
    3
    Dans la lignée de Maxim De Cuyper et Tuur Rommens ? Westerlo a trouvé son nouveau latéral gauche en France

    Dans la lignée de Maxim De Cuyper et Tuur Rommens ? Westerlo a trouvé son nouveau latéral gauche en France

    08:30
    Deuxième derrière Haaland, fier ukrainien : qui est Danylo Sikan, le nouvel attaquant d'Anderlecht ?

    Deuxième derrière Haaland, fier ukrainien : qui est Danylo Sikan, le nouvel attaquant d'Anderlecht ?

    07:00
    1
    Romeo Vermant est lucide : "Ce n'est pas dans nos habitudes de perdre deux matchs d'affilée..."

    Romeo Vermant est lucide : "Ce n'est pas dans nos habitudes de perdre deux matchs d'affilée..."

    07:40
    De retour en Europe avant le Mondial ? Yannick Carrasco entre trois clubs... du même championnat

    De retour en Europe avant le Mondial ? Yannick Carrasco entre trois clubs... du même championnat

    07:20
    Patron au RWDM à l'époque, il intéresse un club de Jupiler Pro League

    Patron au RWDM à l'époque, il intéresse un club de Jupiler Pro League

    06:40
    Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/01: Mbayo - Goore - Nguene - Kotto

    Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/01: Mbayo - Goore - Nguene - Kotto

    23:00
    Prometteur en Pro League, il finira la saison en prêt en Ligue 2

    Prometteur en Pro League, il finira la saison en prêt en Ligue 2

    23:00
    Jonathan Lardot répond à Coosemans : "Chacun devrait se concentrer sur sa propre performance..."

    Jonathan Lardot répond à Coosemans : "Chacun devrait se concentrer sur sa propre performance..."

    21:40
    1
    Réclamera-t-il des renforts, cette fois ? Ivan Leko s'exprime sur le mercato hivernal

    Réclamera-t-il des renforts, cette fois ? Ivan Leko s'exprime sur le mercato hivernal

    22:30
    Son entrée contre Anderlecht a changé le match : un attaquant gantois est courtisé

    Son entrée contre Anderlecht a changé le match : un attaquant gantois est courtisé

    21:20
    1
    Le Beerschot frappe fort et s'offre l'une des sensations de la Coupe du Monde U20

    Le Beerschot frappe fort et s'offre l'une des sensations de la Coupe du Monde U20

    22:00
    Romelu Lukaku toujours plus proche du grand retour

    Romelu Lukaku toujours plus proche du grand retour

    21:00
    Après Bertaccini et Oumar Diouf, le RFC Liège tient encore un attaquant taillé pour la D1A

    Après Bertaccini et Oumar Diouf, le RFC Liège tient encore un attaquant taillé pour la D1A

    20:40

    Plus de news

    Les plus populaires

    Jupiler Pro League

     Journée 21
    FC Bruges FC Bruges 2-3 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
    Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
    Westerlo Westerlo 0-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
    Union SG Union SG 1-0 KV Malines KV Malines
    La Gantoise La Gantoise 4-2 Anderlecht Anderlecht
    FCV Dender EH FCV Dender EH 1-0 Antwerp Antwerp
    Charleroi Charleroi 2-0 Standard Standard
    STVV STVV 1-0 OH Louvain OH Louvain
    Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
    Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
    © 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved