Libre, Béni Badibanga (ex-Standard, RAAL, Mouscron) a trouvé un nouveau club

Libre depuis son départ du Forge FC il y a une quinzaine de jours, Béni Badibanga a retrouvé un point de chute. L'ailier s'est engagé avec un autre club du championnat canadien, l'Inter Toronto, où il a signé un contrat courant jusqu'à la fin de l'année civile.

Formé au Standard de Liège, où il a disputé 37 rencontres avec l’équipe première (un but, deux passes décisives), Béni Badibanga a ensuite poursuivi sa carrière dans plusieurs clubs belges, notamment à Waasland-Beveren, Mouscron et à la RAAL La Louvière.

Aujourd’hui âgé de 29 ans, l’ailier gauche totalise près de 115 apparitions en Jupiler Pro League. Il a également connu des expériences à l’étranger, aux Pays-Bas avec le Roda JC et au Maroc sous les couleurs du Raja Casablanca.

Béni Badibanga signe dans un nouveau club, mais reste au Canada

À l’été 2023, Béni Badibanga avait quitté la Belgique pour rejoindre le Forge FC, pensionnaire de la première division canadienne. Il y a disputé deux saisons relativement complètes avant de se retrouver libre de tout contrat il y a une quinzaine de jours.

Le natif d’Evere n’est toutefois pas resté longtemps sans club. S’il change d’environnement, il demeure au Canada pour la suite de sa carrière.

C’est désormais officiel : Béni Badibanga s’est engagé avec l’Inter Toronto, où il a signé un contrat courant jusqu’au 31 décembre prochain. La saison dernière, le club ontarien avait été éliminé en quarts de finale des play-offs du championnat canadien.



