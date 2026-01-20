Son club fait monter les enchères : Genk aimerait lancer son mercato mais voit sa première offre rejetée

Le Racing Genk n'a pas encore agi lors de ce mercato hivernal. Cela pourrait toutefois changer dans les prochains jours, les Limbourgeois ayant déjà formulé une première offre pour Petar Petrović, qui a cependant été rejetée.

Si certains clubs se sont montrés très actifs dès le début du mercato hivernal, d’autres ont préféré attendre les bonnes opportunités et n’ont encore ni acheté ni vendu le moindre joueur.

C’est notamment le cas du Racing Genk, qui commence toutefois à passer à l’action. Selon Lorenzo Lepore, journaliste italien pour Tvdellosport et BalkansSports, les Limbourgeois auraient formulé une première offre pour Petar Petrović.

Défenseur central serbe de 20 ans, Petrović est un titulaire indiscutable à Javor-Matis, actuellement 13ᵉ du championnat de Serbie. Il a déjà disputé 19 rencontres de championnat cette saison, inscrivant un but et délivrant deux passes décisives.

Première offre de Genk refusée pour Petar Petrović

Estimé à un million d’euros sur Transfermarkt, il fait l’objet d’une offre initiale de Genk, qui aurait toutefois été refusée par son club.

Les pensionnaires de la Cegeka Arena ne sont pas les seuls sur ce dossier : Parme serait également intéressé par les services du jeune défenseur et aurait aussi tenté sa chance, avec le même succès. Javor-Matis espère ainsi faire monter les enchères afin de vendre son joueur au plus offrant.

Petar Petrovic

