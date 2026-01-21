Le Sporting surprend le PSG : Zeno Debast et ses coéquipiers pourraient créer la surprise mercredi prochain

Zeno Debast, qui a fait son retour sur les terrains vendredi dernier après une blessure au genou, est resté sur le banc face au PSG ce mardi soir. Son équipe s'en est très bien sortie sans lui.

Le Sporting s'est imposé sur le score de 2-1 face au champion d'Europe en titre. Un succès validé grâce à deux buts de Luis Suárez. Alors que l'on semblait se diriger vers un score de parité suite à l'égalisation de Khvicha Kvaratskhelia (79e) cinq minutes après l'ouverture du score portugais, le buteur colombien a planté le but de la victoire pour son équipe à la 90e minute de jeu.

Grâce à ce succès et en attendant les matchs de ce mercredi, le Sporting pointe actuellement à la 6e place du classement de la phase de ligue de la Ligue des champions. Le club portugais a remporté cinq matchs, réalisé un match nul et perdu à deux reprises.

Un bilan très positif pour une équipe qui vise pourtant une qualification via les barrages. En cas de succès contre l'Athletic Bilbao en Espagne, Zeno Debast et ses coéquipiers pourraient directement se qualifier pour les 1/8e de finale. Une place finale dans le top 8 qui serait une véritable surprise !

Le Sporting s'était déjà notamment montré solide face au Club de Bruges le 26 novembre dernier. L'équipe s'était imposée 3-0 face à des Blauw en Zwart malmenés.

Zeno Debast, un retour en douceur



En ce qui concerne le Diable Rouge Zeno Debast, il fait petit à petit son retour. Il pourrait bien être titulaire lors de cette dernière rencontre de la phase de ligue programmée en milieu de semaine prochaine. Le Diable Rouge a été aperçu en train de célébrer avec ses coéquipiers et les supporters après la rencontre.