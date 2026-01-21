Leandro Trossard et Arsenal font tomber l'Inter en Ligue des champions

Arsenal a battu l'Inter 3-1 à San Siro et s'assure la première place en Ligue des champions. Une victoire importante pour les hommes de Mikel Arteta.

Les Gunners ont frappé un gros coup en Ligue des champions en s'imposant avec autorité sur la pelouse de l'Inter Milan. Grâce à ce succès 1-3, les hommes de Mikel Arteta sont certains de terminer cette phase de ligue à la première place du classement.

La saison d'Arsenal ?

Gabriel Jesus a été l'homme de la soirée et le Brésilien a choisi le meilleur moment pour briser sa malédiction. L'ailier n'avait plus trouvé le chemin des filets en Ligue des champions depuis deux ans. En s'offrant un doublé en première période, il a porté son équipe à bout de bras.

Les Italiens n'ont pas tout de suite abdiqué. Après l'ouverture du score des Londoniens, Luka Sucic avait réussi à égaliser pour relancer son équipe. Mais la joie des Nerazzurri a été de courte durée.

En fin de match, c'est l'inévitable Viktor Gyokeres qui est venu sceller le sort de la partie en inscrivant le troisième but. Arsenal a géré la fin de rencontre avec beaucoup de maîtrise pour repartir avec les trois points.



Pour l'Inter, cette défaite fait très mal. Le club tombe à la neuvième place, juste hors du top huit. Arsenal est assuré de terminer premier et peut aborder la suite avec sérénité.