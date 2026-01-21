OFFICIEL : une star du FC Barcelone rejoint Axel Witsel à Girona

OFFICIEL : une star du FC Barcelone rejoint Axel Witsel à Girona
C'était dans l'air, mais l'information est désormais confirmée : Marc-André ter Stegen est le nouveau gardien de Girona. Le portier rejoint Axel Witsel et ses coéquipiers sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de la saison.

Relégué sur le banc au FC Barcelone, l’Allemand a décidé de quitter le leader de La Liga pour obtenir plus de temps de jeu. Le gardien ne part cependant pas bien loin puisque Girona est un club situé à Gérone, en Catalogne.

C’est évidemment une recrue importante pour Girona, qui peut se targuer d’avoir un joueur de la trempe de Marc-André ter Stegen dans ses cages. Le natif de Mönchengladbach avait rejoint le FC Barcelone à l’été 2014 et ne l’avait pas quitté depuis.

À 33 ans, une nouvelle étape s’ouvre dans la carrière du portier, qui a adressé un message aux supporters du FC Barcelone sur ses réseaux sociaux. "Aujourd’hui est mon dernier jour de la saison avec mes coéquipiers et le staff du FC Barcelone, et j’éprouve des sentiments partagés. Tant de souvenirs et d’émotions me traversent", entame-t-il son discours. 

Un discours émouvant

"Pendant près de 12 ans, ce club, et plus particulièrement ce vestiaire, a été ma maison. Un lieu où j’ai grandi en tant que joueur et en tant que personne, et où j’ai vécu des moments inoubliables. Je suis profondément reconnaissant et fier. J’aime ce club, cette ville et cette région. Ils font partie intégrante de mon cœur et ne s’effaceront jamais. Votre soutien durant toutes ces années a été incroyable, merci du fond du cœur."


"Au vestiaire : merci pour toutes ces années partagées, pour le quotidien, les rires, les combats et le respect. Je vous garde précieusement. J’ai eu l’immense honneur de porter le brassard de capitaine, un honneur que je chérirai toujours. Mon aventure continue maintenant en Catalogne, et j’ai hâte de voir ce que l’avenir me réserve. Je vous souhaite à tous le meilleur pour la fin de saison et j’espère voir de nombreux autres trophées soulevés. À bientôt", conclut-il.

