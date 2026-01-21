Pourquoi Radja Nainggolan a finalement craqué pour le Patro Eisden

Radja Nainggolan a quitté le Sporting Lokeren pour rejoindre le Patro Eisden la semaine dernière. Les Waaslandiens ont tout tenté pour conserver l'ancien Diable Rouge à Daknam... mais en vain. Voici pourquoi l'ancien Diable Rouge a finalement craqué en rejoignant le Patro.

Le feuilleton est désormais clos. Malgré la volonté du Sporting Lokeren de conserver Radja Nainggolan, le milieu de terrain de 37 ans a finalement rejoint le Patro Eisden, avec lequel il a déjà disputé ses premières minutes le week-end dernier.

Selon Het Laatste Nieuws, le Ninja n’était pourtant pas disposé, dans un premier temps, à quitter Lokeren lorsqu’il a été informé de l’intérêt du club de Maasmechelen. Sa priorité était claire : rester à Daknam.

L’aspect financier ?

Si le Patro Eisden lui proposait un salaire nettement supérieur, environ le double de ce qu’il percevait à Lokeren ; l’argent n’a pas été un facteur décisif pour l’ancien Diable Rouge. Pour un contrat plus lucratif, il aurait d’ailleurs pu envisager des destinations comme l’Indonésie ou l’Arabie saoudite.

Ce qui a fait pencher la balance en faveur du club limbourgeois, c'est que Lokeren ne voulait pas proposer un contrat aussi long que celui offert (jusqu'en juin 2027). Cela a frustré Radja Nainggolan, qui a décidé de partir.

Lokeren a fini par formuler une offre équivalente, mais le mal était déjà fait pour l’ambitieux Anversois. Le club devra donc surtout s’interroger sur sa gestion du dossier, qui a abouti au départ de l’un de ses éléments majeurs.