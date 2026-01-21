"Un bon signe quand les supporters scandent votre nom" : Philippe Clement se refait une santé en Angleterre

Chafik Ouassal
| Commentaire
"Un bon signe quand les supporters scandent votre nom" : Philippe Clement se refait une santé en Angleterre
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le Belge retrouve des couleurs outre-Manche dans l'anti-chambre de l'élite, et vient de sortir son club de la zone rouge après une première partie de saison cauchemardesque.

Avec une série de 21 points sur 39, et une équipe hors de la zone de relégation, on peut dire que les choses tournent pas mal pour Philippe Clement à Norwich City. Le coach belge semble également se refaire une santé après ses passages compliqués en Ligue 1 et en Ecosse.

Un moment avant-dernier en Championship (deuxième division anglaise) avec un très maigre 9 points sur 45, le club était alors en crise et filait droit vers la relégation. Et voilà que Norwich marque le coup hier en s'imposant 0-5 à West Bromwich Albion : "Tout cela me motive et me donne énormément d'énergie", a confié le Belge sur le site du club.

Norwich ressuscité sort de la zone rouge

Deux mois plus tard donc, et après un meilleur bilan de 21 victoires sur 39 matchs, le ciel s'est éclairci au-dessus de Norwich. Depuis sa nomination, Clément a pris 54% des points disponibles avec les Canaries.

La victoire 0-5 sur le terrain d'un concurrent direct a également permis à Norwich de sortir de la zone de relégation pour la première fois depuis octobre : "Je suis vraiment heureux pour les supporters et les joueurs. Ils sont récompensés pour tout le travail acharné qu'ils ont déjà accompli et qu'ils doivent continuer à faire. Soyons clairs là-dessus", explique un Philippe Clément sourire mais réaliste.

Le chemin est encore long

On pouvait entendre les supporters scander le nom de Clement après la victoire contre WBA : "C'est un bon signe quand les supporters scandent votre nom", a déclaré notre compatriote à ce sujet. "C'était formidable de voir tous les supporters heureux. Cela me donne de l'énergie."

Lundi, un autre gros test attend Norwich avec la réception du leader Coventry.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
The Championship
The Championship Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
West Bromwich
Norwich City
Philippe Clement

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/01: Duranville - Kana - Onstein

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/01: Duranville - Kana - Onstein

20:44
Julien Duranville quitte Dortmund : accord imminent pour l'ancien Anderlechtois

Julien Duranville quitte Dortmund : accord imminent pour l'ancien Anderlechtois

20:44
"On leur fait mal, les gars" : face au Standard, les Zèbres ont renoué avec leur public pour de bon

"On leur fait mal, les gars" : face au Standard, les Zèbres ont renoué avec leur public pour de bon

20:40
Humiliés en Champions League, les joueurs de Manchester City font un geste auprès de leurs supporters

Humiliés en Champions League, les joueurs de Manchester City font un geste auprès de leurs supporters

20:20
Les compositions sont tombées ! Suivez Bayern - Union en Direct commenté Live

Les compositions sont tombées ! Suivez Bayern - Union en Direct commenté

20:01
C'est officiel ! Anderlecht prolonge un pilier défensif : "Il incarne les valeurs du RSCA et de Neerpede"

C'est officiel ! Anderlecht prolonge un pilier défensif : "Il incarne les valeurs du RSCA et de Neerpede"

20:00
1
Saint-Trond, un candidat crédible au titre ? Sept raisons de croire en les Canaris

Saint-Trond, un candidat crédible au titre ? Sept raisons de croire en les Canaris

19:00
Hubert, Cornelis, Hayen, Taquin... : et si la Pro League tenait enfin sa nouvelle génération de coachs ?

Hubert, Cornelis, Hayen, Taquin... : et si la Pro League tenait enfin sa nouvelle génération de coachs ?

18:40
"Votre soutien restera gravé dans ma mémoire" : les mots d'Oumar Diouf envers le RFC Liège après son départ

"Votre soutien restera gravé dans ma mémoire" : les mots d'Oumar Diouf envers le RFC Liège après son départ

18:20
Le KRC Genk perd l'un de ses plus grands talents : direction l'Italie

Le KRC Genk perd l'un de ses plus grands talents : direction l'Italie

18:00
Les premiers mots de Kays Ruiz après sa signature au RFC Liège : "Je veux faire des statistiques"

Les premiers mots de Kays Ruiz après sa signature au RFC Liège : "Je veux faire des statistiques"

17:30
Voici ce que devient Alessio Cascio, ancien du RFC Liège et du RFC Seraing

Voici ce que devient Alessio Cascio, ancien du RFC Liège et du RFC Seraing

17:00
Accord en bonne voie de se conclure : un nouveau départ en vue à Anderlecht ?

Accord en bonne voie de se conclure : un nouveau départ en vue à Anderlecht ?

16:40
"C'est une vraie possibilité de le lancer" : au Standard, Vincent Euvrard fait le point avant Gand Interview

"C'est une vraie possibilité de le lancer" : au Standard, Vincent Euvrard fait le point avant Gand

16:00
1
OFFICIEL : Didier Lamkel Zé a encore trouvé un nouveau club... à l'autre bout du monde

OFFICIEL : Didier Lamkel Zé a encore trouvé un nouveau club... à l'autre bout du monde

16:20
2
OFFICIEL : Eupen officialise la signature de deux nouveaux joueurs

OFFICIEL : Eupen officialise la signature de deux nouveaux joueurs

15:45
À 30 ans seulement, un jeune entraîneur belge remporte son premier trophée en Algérie !

À 30 ans seulement, un jeune entraîneur belge remporte son premier trophée en Algérie !

14:40
Teddy Teuma, la grande interview : "Dans quelques années, le Standard pourrait rejouer le titre" Interview

Teddy Teuma, la grande interview : "Dans quelques années, le Standard pourrait rejouer le titre"

15:10
OFFICIEL : Luis Vázquez quitte Anderlecht et se lance dans un nouveau défi à l'étranger

OFFICIEL : Luis Vázquez quitte Anderlecht et se lance dans un nouveau défi à l'étranger

15:21
Mille vies en une : Robert Dekeyser, le seul joueur passé par l'Union et le Bayern, ovni méconnu du foot belge

Mille vies en une : Robert Dekeyser, le seul joueur passé par l'Union et le Bayern, ovni méconnu du foot belge

13:20
1
OFFICIEL : Anderlecht recrute un nouveau buteur

OFFICIEL : Anderlecht recrute un nouveau buteur

14:16
1
OFFICIEL : un ancien joueur du PSG rejoint Saint-Trond

OFFICIEL : un ancien joueur du PSG rejoint Saint-Trond

14:00
Nouveau bon coup du Club de Bruges en vue ? Un joueur de Benfica dans le viseur des Blauw en Zwart

Nouveau bon coup du Club de Bruges en vue ? Un joueur de Benfica dans le viseur des Blauw en Zwart

13:40
1
Pourquoi Radja Nainggolan a finalement craqué pour le Patro Eisden

Pourquoi Radja Nainggolan a finalement craqué pour le Patro Eisden

13:00
1
Romeo Vermant évoque une potentielle participation au Mondial 2026 : "Je pense qu'il y a une réelle chance"

Romeo Vermant évoque une potentielle participation au Mondial 2026 : "Je pense qu'il y a une réelle chance"

12:40
1
Romeo Vermant au Mondial 2026 ? "Je prendrais soit lui, soit Batshuayi"

Romeo Vermant au Mondial 2026 ? "Je prendrais soit lui, soit Batshuayi"

12:20
1
Même en battant l'OM, Bruges ferait moins bien que la saison passée... et devrait croiser les doigts

Même en battant l'OM, Bruges ferait moins bien que la saison passée... et devrait croiser les doigts

11:40
La décision est tombée : voici combien de matches Joël Ordóñez manquera suite à son carton rouge

La décision est tombée : voici combien de matches Joël Ordóñez manquera suite à son carton rouge

12:00
1
Le jeune Français de Bruges, Mamadou Diakhon, enfin lancé ? "Il a montré qu'il pouvait devenir un joueur clé"

Le jeune Français de Bruges, Mamadou Diakhon, enfin lancé ? "Il a montré qu'il pouvait devenir un joueur clé"

11:20
Plusieurs dilemmes pour Hubert, Kompany déforcé à droite : les compositions probables de Bayern - Union

Plusieurs dilemmes pour Hubert, Kompany déforcé à droite : les compositions probables de Bayern - Union

10:40
Domenico Tedesco surprend avec une idée originale : un coup de génie ?

Domenico Tedesco surprend avec une idée originale : un coup de génie ?

11:00
2
"Je pense que c'est normal" : Thibaut Courtois réagit aux critiques des supporters

"Je pense que c'est normal" : Thibaut Courtois réagit aux critiques des supporters

10:20
Il célèbre "à la Messi" face à Bruges alors que son équipe... est largement menée

Il célèbre "à la Messi" face à Bruges alors que son équipe... est largement menée

10:00
OFFICIEL : une star du FC Barcelone rejoint Axel Witsel à Girona

OFFICIEL : une star du FC Barcelone rejoint Axel Witsel à Girona

09:30
Le Sporting surprend le PSG : Zeno Debast et ses coéquipiers pourraient créer la surprise mercredi prochain

Le Sporting surprend le PSG : Zeno Debast et ses coéquipiers pourraient créer la surprise mercredi prochain

09:00
Plus à un miracle près : les cinq raisons de croire à un exploit monumental de l'Union à Munich

Plus à un miracle près : les cinq raisons de croire à un exploit monumental de l'Union à Munich

08:20
2

Plus de news

Les plus populaires

The Championship

 Journée 28
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 0-2 Birmingham City Birmingham City
Oxford Utd Oxford Utd 0-0 QPR QPR
West Bromwich West Bromwich 0-5 Norwich City Norwich City
Swansea Swansea 3-1 Blackburn Blackburn
Coventry City Coventry City 2-1 Millwall Millwall
Ipswich Town Ipswich Town 2-0 Bristol City Bristol City
Preston North End Preston North End 0-3 Hull City Hull City
Charlton Athletic Charlton Athletic 1-2 Derby County Derby County
Wrexham Wrexham 1-1 Leicester City Leicester City
Watford Watford 0-0 Portsmouth Portsmouth
Southampton Southampton 1-0 Sheffield United Sheffield United
Stoke City Stoke City 21:00 Middlesbrough Middlesbrough
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved