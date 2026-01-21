"Un bon signe quand les supporters scandent votre nom" : Philippe Clement se refait une santé en Angleterre

Le Belge retrouve des couleurs outre-Manche dans l'anti-chambre de l'élite, et vient de sortir son club de la zone rouge après une première partie de saison cauchemardesque.

Avec une série de 21 points sur 39, et une équipe hors de la zone de relégation, on peut dire que les choses tournent pas mal pour Philippe Clement à Norwich City. Le coach belge semble également se refaire une santé après ses passages compliqués en Ligue 1 et en Ecosse.

Un moment avant-dernier en Championship (deuxième division anglaise) avec un très maigre 9 points sur 45, le club était alors en crise et filait droit vers la relégation. Et voilà que Norwich marque le coup hier en s'imposant 0-5 à West Bromwich Albion : "Tout cela me motive et me donne énormément d'énergie", a confié le Belge sur le site du club.

Norwich ressuscité sort de la zone rouge

Deux mois plus tard donc, et après un meilleur bilan de 21 victoires sur 39 matchs, le ciel s'est éclairci au-dessus de Norwich. Depuis sa nomination, Clément a pris 54% des points disponibles avec les Canaries.

La victoire 0-5 sur le terrain d'un concurrent direct a également permis à Norwich de sortir de la zone de relégation pour la première fois depuis octobre : "Je suis vraiment heureux pour les supporters et les joueurs. Ils sont récompensés pour tout le travail acharné qu'ils ont déjà accompli et qu'ils doivent continuer à faire. Soyons clairs là-dessus", explique un Philippe Clément sourire mais réaliste.

Le chemin est encore long

On pouvait entendre les supporters scander le nom de Clement après la victoire contre WBA : "C'est un bon signe quand les supporters scandent votre nom", a déclaré notre compatriote à ce sujet. "C'était formidable de voir tous les supporters heureux. Cela me donne de l'énergie."





Lundi, un autre gros test attend Norwich avec la réception du leader Coventry.