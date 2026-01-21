Voici ce que devient Alessio Cascio, ancien du RFC Liège et du RFC Seraing

Si vous vous demandez ce que devient Alessio Cascio, ancien joueur du RFC Liège et du RFC Seraing, sachez qu'il évolue actuellement en quatrième division italienne au Portogruaro Calcio ASD.

Le joueur semble plutôt bien s’acclimater dans son nouveau club, qu’il a rejoint en août 2025 après la fin de son aventure à Rocourt. L’ailier gauche s’est rapidement imposé dans cette formation du quatrième échelon du football italien.

Il est un titulaire indiscutable de son équipe. En championnat, il n’a manqué qu’une seule rencontre cette saison. Le reste du temps, il a à chaque fois été titularisé par son entraîneur.

Un bilan catastrophique

Mais… l’équipe d’Alessio Cascio est actuellement dernière de Serie D. Le club est à quatre points de l’avant-dernier Obermais. Autant vous dire que le Portogruaro Calcio ASD n’est pas dans la meilleure des situations.

Le club ne s’est imposé qu’à une seule reprise après 20 matches de championnat. Un bilan catastrophe pour celui qui espérait évidemment un meilleur bilan comptable lors de sa signature en Italie.



Alessio Cascio s’est montré décisif à deux reprises avec sa nouvelle équipe italienne. Il a marqué face au Cjarlins Muzane et a délivré une passe décisive contre le Campodarsego.