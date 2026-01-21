Voici ce que devient Alessio Cascio, ancien du RFC Liège et du RFC Seraing

Voici ce que devient Alessio Cascio, ancien du RFC Liège et du RFC Seraing
Photo: RFC Liège
Deviens fan de FC Liège! 184

Si vous vous demandez ce que devient Alessio Cascio, ancien joueur du RFC Liège et du RFC Seraing, sachez qu'il évolue actuellement en quatrième division italienne au Portogruaro Calcio ASD.

Le joueur semble plutôt bien s’acclimater dans son nouveau club, qu’il a rejoint en août 2025 après la fin de son aventure à Rocourt. L’ailier gauche s’est rapidement imposé dans cette formation du quatrième échelon du football italien.

Il est un titulaire indiscutable de son équipe. En championnat, il n’a manqué qu’une seule rencontre cette saison. Le reste du temps, il a à chaque fois été titularisé par son entraîneur.

Un bilan catastrophique

Mais… l’équipe d’Alessio Cascio est actuellement dernière de Serie D. Le club est à quatre points de l’avant-dernier Obermais. Autant vous dire que le Portogruaro Calcio ASD n’est pas dans la meilleure des situations.

Le club ne s’est imposé qu’à une seule reprise après 20 matches de championnat. Un bilan catastrophe pour celui qui espérait évidemment un meilleur bilan comptable lors de sa signature en Italie.


Alessio Cascio s’est montré décisif à deux reprises avec sa nouvelle équipe italienne. Il a marqué face au Cjarlins Muzane et a délivré une passe décisive contre le Campodarsego.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Liège
Alessio Cascio

Plus de news

Hubert, Cornelis, Hayen, Taquin... : et si la Pro League tenait enfin sa nouvelle génération de coachs ?

Hubert, Cornelis, Hayen, Taquin... : et si la Pro League tenait enfin sa nouvelle génération de coachs ?

18:40
Les premiers mots de Kays Ruiz après sa signature au RFC Liège : "Je veux faire des statistiques"

Les premiers mots de Kays Ruiz après sa signature au RFC Liège : "Je veux faire des statistiques"

17:30
"Votre soutien restera gravé dans ma mémoire" : les mots d'Oumar Diouf envers le RFC Liège après son départ

"Votre soutien restera gravé dans ma mémoire" : les mots d'Oumar Diouf envers le RFC Liège après son départ

18:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/01: Onstein - Kikas - Vazquez

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/01: Onstein - Kikas - Vazquez

18:00
Le KRC Genk perd l'un de ses plus grands talents : direction l'Italie

Le KRC Genk perd l'un de ses plus grands talents : direction l'Italie

18:00
OFFICIEL : Didier Lamkel Zé a encore trouvé un nouveau club... à l'autre bout du monde

OFFICIEL : Didier Lamkel Zé a encore trouvé un nouveau club... à l'autre bout du monde

16:20
1
Accord en bonne voie de se conclure : un nouveau départ en vue à Anderlecht ?

Accord en bonne voie de se conclure : un nouveau départ en vue à Anderlecht ?

16:40
"C'est une vraie possibilité de le lancer" : au Standard, Vincent Euvrard fait le point avant Gand Interview

"C'est une vraie possibilité de le lancer" : au Standard, Vincent Euvrard fait le point avant Gand

16:00
1
L'Union pour l'un des plus grands défis de son histoire à Munich - Direct commenté Live

L'Union pour l'un des plus grands défis de son histoire à Munich - Direct commenté

15:00
OFFICIEL : Eupen officialise la signature de deux nouveaux joueurs

OFFICIEL : Eupen officialise la signature de deux nouveaux joueurs

15:45
Teddy Teuma, la grande interview : "Dans quelques années, le Standard pourrait rejouer le titre" Interview

Teddy Teuma, la grande interview : "Dans quelques années, le Standard pourrait rejouer le titre"

15:10
OFFICIEL : Luis Vázquez quitte Anderlecht et se lance dans un nouveau défi à l'étranger

OFFICIEL : Luis Vázquez quitte Anderlecht et se lance dans un nouveau défi à l'étranger

15:21
Mille vies en une : Robert Dekeyser, le seul joueur passé par l'Union et le Bayern, ovni méconnu du foot belge

Mille vies en une : Robert Dekeyser, le seul joueur passé par l'Union et le Bayern, ovni méconnu du foot belge

13:20
1
OFFICIEL : un ancien joueur du PSG rejoint Saint-Trond

OFFICIEL : un ancien joueur du PSG rejoint Saint-Trond

14:00
À 30 ans seulement, un jeune entraîneur belge remporte son premier trophée en Algérie !

À 30 ans seulement, un jeune entraîneur belge remporte son premier trophée en Algérie !

14:40
OFFICIEL : Anderlecht recrute un nouveau buteur

OFFICIEL : Anderlecht recrute un nouveau buteur

14:16
Pourquoi Radja Nainggolan a finalement craqué pour le Patro Eisden

Pourquoi Radja Nainggolan a finalement craqué pour le Patro Eisden

13:00
1
Nouveau bon coup du Club de Bruges en vue ? Un joueur de Benfica dans le viseur des Blauw en Zwart

Nouveau bon coup du Club de Bruges en vue ? Un joueur de Benfica dans le viseur des Blauw en Zwart

13:40
1
Romeo Vermant évoque une potentielle participation au Mondial 2026 : "Je pense qu'il y a une réelle chance"

Romeo Vermant évoque une potentielle participation au Mondial 2026 : "Je pense qu'il y a une réelle chance"

12:40
1
Romeo Vermant au Mondial 2026 ? "Je prendrais soit lui, soit Batshuayi"

Romeo Vermant au Mondial 2026 ? "Je prendrais soit lui, soit Batshuayi"

12:20
1
La décision est tombée : voici combien de matches Joël Ordóñez manquera suite à son carton rouge

La décision est tombée : voici combien de matches Joël Ordóñez manquera suite à son carton rouge

12:00
1
Même en battant l'OM, Bruges ferait moins bien que la saison passée... et devrait croiser les doigts

Même en battant l'OM, Bruges ferait moins bien que la saison passée... et devrait croiser les doigts

11:40
Le jeune Français de Bruges, Mamadou Diakhon, enfin lancé ? "Il a montré qu'il pouvait devenir un joueur clé"

Le jeune Français de Bruges, Mamadou Diakhon, enfin lancé ? "Il a montré qu'il pouvait devenir un joueur clé"

11:20
Plusieurs dilemmes pour Hubert, Kompany déforcé à droite : les compositions probables de Bayern - Union

Plusieurs dilemmes pour Hubert, Kompany déforcé à droite : les compositions probables de Bayern - Union

10:40
Domenico Tedesco surprend avec une idée originale : un coup de génie ?

Domenico Tedesco surprend avec une idée originale : un coup de génie ?

11:00
2
"Je pense que c'est normal" : Thibaut Courtois réagit aux critiques des supporters

"Je pense que c'est normal" : Thibaut Courtois réagit aux critiques des supporters

10:20
Il célèbre "à la Messi" face à Bruges alors que son équipe... est largement menée

Il célèbre "à la Messi" face à Bruges alors que son équipe... est largement menée

10:00
OFFICIEL : une star du FC Barcelone rejoint Axel Witsel à Girona

OFFICIEL : une star du FC Barcelone rejoint Axel Witsel à Girona

09:30
Le Sporting surprend le PSG : Zeno Debast et ses coéquipiers pourraient créer la surprise mercredi prochain

Le Sporting surprend le PSG : Zeno Debast et ses coéquipiers pourraient créer la surprise mercredi prochain

09:00
Plus à un miracle près : les cinq raisons de croire à un exploit monumental de l'Union à Munich

Plus à un miracle près : les cinq raisons de croire à un exploit monumental de l'Union à Munich

08:20
2
Sébastien Pocognoli sur la sellette à Monaco ? La réponse claire de l'entraîneur belge

Sébastien Pocognoli sur la sellette à Monaco ? La réponse claire de l'entraîneur belge

08:40
2
Le retour du Club de Bruges en Belgique en provenance du Kazakhstan ne s'est pas passé comme prévu

Le retour du Club de Bruges en Belgique en provenance du Kazakhstan ne s'est pas passé comme prévu

08:00
"L'Union ? J'ai beaucoup plus de sympathie pour eux que pour le Club de Bruges ou le Standard"

"L'Union ? J'ai beaucoup plus de sympathie pour eux que pour le Club de Bruges ou le Standard"

07:20
1
"C'était un grand défi" : Ivan Leko soulagé après la victoire de Bruges contre le Kairat

"C'était un grand défi" : Ivan Leko soulagé après la victoire de Bruges contre le Kairat

07:40
1
Anderlecht l'a laissé partir... et Manchester United frappe à la porte

Anderlecht l'a laissé partir... et Manchester United frappe à la porte

07:00
La bataille commence : Anderlecht et La Gantoise visent le même buteur

La bataille commence : Anderlecht et La Gantoise visent le même buteur

06:20

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 21
KV Courtrai KV Courtrai 23/01 Jong Genk Jong Genk
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 23/01 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
KSC Lokeren KSC Lokeren 24/01 Beerschot Beerschot
Lommel SK Lommel SK 24/01 Eupen Eupen
RFC Seraing RFC Seraing 24/01 FC Liège FC Liège
RWDM Brussels RWDM Brussels 24/01 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
La Gantoise La Gantoise 25/01 Francs Borains Francs Borains
SK Beveren SK Beveren 25/01 Lierse SK Lierse SK
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved