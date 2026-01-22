Après le RWDM et l'Olympic, un troisième club interdit de transferts en Challenger Pro League !

Photo: © photonews
Après le RWDM et l'Olympic Charleroi, nouvelle secousse dans l'antichambre de l'élite belge : le Sporting Lokeren est à son tour privé de transferts.

Décidément, les problèmes se multiplient en D1B cette saison. Alors que le RWDM et l'Olympic Charleroi se sont vus infliger une interdiction temporaire de transférer en raison de soucis financiers, c'est désormais Lokeren qui se voit interdit de transferts. 

Mais la raison n'est cette fois pas financière, et provient de la FIFA. Cette dernière considère en effet le Sporting Lokeren comme le successeur sportif du club qui a fait faillite en 2020 - ce qu'il est bien sûr, malgré un passage par une fusion avec Temse. Lokeren évolue toujours au Daknam, porte les mêmes couleurs et a même récemment abandonné le nom Lokeren-Temse. 

Lokeren va contester 

Suffisant donc pour... transférer les dettes du KSC Lokeren, radié à l'époque, vers le nouveau matricule ainsi artificiellement "transformé" en Sporting Lokeren 2.0. Résultat : une interdiction de transferts en guise de reprise de dettes. 

Le club waeslandien espère trouver rapidement une solution et faire appel à l'encontre de cette sanction. Lokeren espérait en effet se renforcer cet hiver, notamment après avoir vendu Radja Nainggolan au Patro Maasmechelen. 


En parallèle, et cela ne plaidera peut-être pas sa cause, le Sporting Lokeren a récemment entamé des démarches afin de toucher des contributions de solidarité pour la formation de joueurs... du KSC Lokeren lors de leurs futurs transferts. De quoi confirmer la filiation entre les deux entités aux yeux de la FIFA... filiation totalement assumée et voulue depuis la création du "nouveau" club. 

