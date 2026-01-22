Les retrouvailles entre Toby Alderweireld et Harry Kane en marge de Bayern-Union

C'était soirée de retrouvailles ce mercredi en marge de Bayern Munich - Union Saint-Gilloise. Harry Kane a pris des nouvelles de son ancien équipier Toby Alderweireld.

En seconde période, et après avoir été héroïque durant 45 minutes, l'Union a fini par craquer sur la pelouse du Bayern Munich et s'est inclinée 2 buts à 0 sur un doublé de l'inévitable Harry Kane... qui aurait même pu inscrire un triplé s'il n'avait pas raté son deuxième penalty.

Les chiffres de Kane cette saison sont délirants : l'attaquant anglais compte 34 buts en 29 matchs toutes compétitions confondues. En Champions League, il en est à 7 en 6 matchs.

Les mots de Kane à Alderweireld

Après la rencontre, Harry Kane est passé derrière les caméras de VTM, où son ancien coéquipier Toby Alderweireld était consultant en studio. "Toby, comment vas-tu ? Ca fait un moment qu'on ne s'est pas parlés, mais j'espère que toi et ta famille allez bien, essayons de nous voir bientôt", a alors lancé l'attaquant bavarois à l'intention de l'ancien de Tottenham.

Alderweireld était content de retrouver Kane : "Nous avons vécu beaucoup de bons moments ensemble. Je me rappelle qu'à l'époque où je jouais à Southampton, on en parlait comme d'un "one-hit wonder" (nda : un joueur qui n'allait briller qu'une saison)", déclare-t-il.

Depuis, Harry Kane... ne s'est jamais arrêté de marquer. "Il a marqué 30 buts par saison. C'est quelqu'un de fantastique mais aussi un vrai winner. Après chaque entraînement, il bottait au moins 15 penalties. Peut-être devra-t-il en tirer 16 désormais, vu qu'il en a raté un ce soir", conclut Alderweireld en riant.