Pocognoli sous pression : réunion de crise à l'AS Monaco

L'AS Monaco a été giflé cette semaine en Ligue des Champions (6-1) en déplacement au Real Madrid. Un résultat qui n'est pas forcément étonnant, mais qui s'ajoute à la liste de problèmes mettant Sébastien Pocognoli sous pression.

Rien ne va cette saison à l'AS Monaco, et cela ne date pas d'hier et de l'arrivée de Sébastien Pocognolisur le Rocher. On s'en rappelle ainsi : la campagne des Monégasques en Ligue des Champions avait commencé par une défaite 4 buts à 1 sur la pelouse du Club de Bruges.

Si désormais, Monaco est bel et bien dans le top 24, l'équipe de Pocognoli a cependant pris une nouvelle claque au Real Madrid (6-1), qui pourrait laisser des traces alors que le club de la principauté vit également des moments difficiles en championnat.

Monaco doute de Pocognoli

Selon le quotidien français L'Equipe, la direction de l'ASM aurait en effet organisé une réunion de crise à Madrid, où le club a passé la nuit après la défaite. La prestation à Santiago Bernabeu est en effet jugée "inacceptable" par les dirigeants monégasques.

La direction estimerait ainsi que l'investissement des joueurs ne serait pas à la hauteur et attend une réaction ce week-end face au Havre. Et Sébastien Pocognoli, naturellement, n'est pas épargné après une série de 7 défaites en 8 matchs en championnat.



Sous pression, l'ancien entraîneur de l'Union Saint-Gilloise verrait ainsi ses dirigeants avoir "des doutes" le concernant. Bref : il va falloir gagner, vite, et si possible de manière convaincante...